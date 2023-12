Berlin. Mit der Berufung in den EM-Kader krönt Nils Lichtlein sein Jahr. Vorher wartet mit den Füchsen Berlin aber noch eine Mission.

Den eigenen Namen auf der gerade wohl begehrtesten Liste im deutschen Handball-Kosmos zu lesen, passte nur zu gut ins Fabel-Jahr von Nils Lichtlein. Am Donnerstagvormittag präsentierte Bundestrainer Alfred Gislason seinen 19 Spieler umfassenden Vorbereitungskader für die Mitte Januar startende Europameisterschaft in Deutschland – inklusive Lichtlein, jenem Jungstar der Füchse Berlin, der 2023 nicht nur die European League mit dem Hauptstadtklub gewann, sondern sich auch im Sommer mit der U21 vor heimischem Publikum zum Weltmeister krönte und ganz nebenbei zum wertvollsten Spieler des Turniers avancierte.

Anfang November folgte Lichtleins Debüt in der A-Nationalmannschaft, und nun auch die EM-Nominierung. Im Jahr des gebürtigen Regensburgers jagt ein Höhepunkt den nächsten. „Ich freue mich natürlich sehr über die Nominierung. Es ist eine weitere Chance auf dem Weg zur Heim-EM und es wäre eine große Ehre, im eigenen Land vor den eigenen Fans im Januar spielen zu dürfen“, sagt der 21 Jahre alte Rückraumspieler. Neben Lichtlein stehen noch drei weitere Junioren-Weltmeister im Aufgebot, das insgesamt mit einer Mischung aus Jung und Alt auffällt.

Füchse-Coach Jaron Siewert lobt Nils Lichtlein für seinen Fleiß

Füchse-Trainer Jaron Siewert sieht in der Nominierung seines Schützlings jedenfalls eine Bestätigung für dessen stets fleißiges Auftreten: „Es freut mich sehr für Nils. Seine harte Arbeit und die Entwicklung werden dadurch honoriert. Es ist aber auch eine super Auszeichnung für den Verein, nach Paul Drux und Fabian Wiede den nächsten Nationalspieler abzustellen.“

Erst am 9. Januar allerdings, also einen Tag vor Turnierstart, muss Bundestrainer Gislason seinen Kader formal abschließend bekanntgeben, vor dem jeweiligen Anpfiff werden dann immer 16 Akteure ins entsprechende Spieltagsaufgebot berufen. Während der Turnierphasen sind auch Wechsel mit Spielern aus dem erweiterten 35er-Kader möglich.

Füchse Berlin wollen mit Abschlusssieg gegen Leipzig in die Feiertage

Bis dahin steht für Lichtlein noch zwischen Weihnachten und Neujahr ein Kurzlehrgang mit den Nationalmannschaftskollegen in Frankfurt an. Am Neujahrstag geht es in Brunsbüttel weiter, ehe vor EM-Start noch zwei Testspiele gegen Portugal folgen. Und mit den Füchsen gibt es auch noch eine wichtige Mission zu erledigen, wenn am Freitagabend der SC DHfK Leipzig zum letzten Bundesligaspiel des Jahres in der Max-Schmeling-Halle gastiert (20 Uhr, Dyn). Die Berliner sind favorisiert, wollen mit einem abschließenden Sieg ihre bisher starke Saison bestätigen.

„Ich gehe davon aus, dass Leipzig nochmal alles reinwerfen wird. Es ist das letzte Spiel, da braucht man nicht mehr auf weitere Partien zu achten oder Energie zu sparen“, sagt Coach Siewert, der seinen Vertrag in Berlin genau wie Sportvorstand Stefan Kretzschmar unlängst bis 2026 verlängert hatte. „Genau das erwarte ich auch von Leipzig. Eine harte, robuste Abwehr und schnelles Tempospiel. Wir selbst wollen natürlich an die Dinge, die wir in den letzten Spielen gut gemacht haben, anknüpfen.“

Füchse Berlin sind schon seit neun Pflichtspielen unbesiegt

Vor allem die Tempoaktionen nach vorne funktionierten bei den Füchsen zuletzt vorzüglich, ebenso das Zusammenwirken von Torhüter und Abwehrreihe. So ist man bereits seit neun Pflichtspielen ungeschlagen und bleibt Spitzenreiter SC Magdeburg dicht auf den Fersen. In dieser Verfassung ist mit den Füchsen im Meisterschaftskampf weiter zu rechnen. Vorher steht im Januar aber etwas Großes an. Für Nils Lichtlein und den deutschen Handballsport.

