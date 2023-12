Berlin. Die Füchse träumen vom Pokalfinale. Trotz hoher Belastung soll im Achtelfinale ein Zweitligist nicht zum Stolperstein werden.

Mijajlo Marsenic brachte es auf den Punkt. „Wir haben keine Zeit, traurig zu sein“, sagte der Kapitän der Füchse Berlin. Am Sonntag schenkte der Berliner Handball-Bundesligist beim 29:29 gegen Frisch Auf Göppingen einen Punkt her, am Dienstag ist die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert schon wieder im Achtelfinale des DHB-Pokals gefragt. Gegner ist Zweitligist SG BBM Bietigheim an (19.30 Uhr/Dyn).

„Sie kämpfen auch um den Aufstieg. Das ist eine Mannschaft, die sehr, sehr gut trainiert wird“, erklärte Chefcoach Siewert. Und auch Routinier Hans Lindberg warnt vor dem Underdog. „Das ist kein Selbstgänger“, sagte der 42-Jährige, der gegen Göppingen sein 3000. Ligator erzielt hatte. Kapitän Marsenic ergänzte: „Wenn wir einen Gegner unterschätzen, bekommen wir Probleme.“

Eine Änderung im Kader der Füchse Berlin

Dabei haben die Füchse ein großes Ziel. Das Final Four soll es sein – so wie zuletzt 2019. Seitdem war die Beziehung mit dem Pokalwettbewerb eine eher schwierige. „Das ist ein Riesenziel. Und dazu brauchen wir noch zwei Siege“, wusste Trainer Siewert. Bietigheim wird von Iker Romero trainiert. Der Spanier spielte jahrelang für die Füchse, holte mit ihnen 2014 den bisher einzigen Pokalsieg.

Mit den Schwaben hatte Romero in der zweiten Runde überraschend Erstligist TSV Hannover-Burgdorf rausgeworfen. „Da sind wir auf jeden Fall gewarnt. Vor der Kulisse und der spielerischen Qualität“, erklärte Siewert. Zudem beklagte der 29-Jährige auch die kurze Pause: „Wir haben Sonntag gespielt, sie am Freitag und unser Kader ist jetzt nicht wirklich breit bestückt.“ Für Max Beneke wird Marcel Nowak in den Kader rutschen. BM

