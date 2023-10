Füchse Berlin rotieren sich zum nächsten Sieg

Ohne einige Stammkräfte traten die Füchse gegen Chambéry an. Wer in die Bresche sprang und warum es trotzdem zum Erfolg reichte

Berlin. Viktor Kireev riss beide Arme nach oben, wurde von den Zuschauern gefeiert und holte sich eine Sonder-Umarmung von Kapitän Mijajlo Marsenic ab. Der Torhüter der Füchse Berlin hatte zehn Minuten vor dem Ende gerade einen wichtigen Siebenmeter pariert, so oft gab es für ihn persönlich in dieser Saison noch nicht solche Highlights zu feiern.

Das liegt allein daran, dass die Nummer eins zwischen den Pfosten, Dejan Milosavljev, im bisherigen Saisonverlauf so überragend war. Zum Auftakt in die European League rotierte Milosavljev am Dienstagabend aber wegen Belastungsseuerung aus dem Kader und deshalb durfte Kireev über die volle Distanz zeigen, was er kann. Der Torhüter war gegen Chambéry Savoie immer wieder ein wichtiger Impulsgeber und ebnete so vor 4233 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle den Weg zum knappen 24:22 (13:10)-Erfolg.

Kireev war dabei jedoch nicht der einzige Spieler aus der zweiten Reihe, der sich präsentieren durfte: Neben den Langzeitverletzten und Milosavljev fehlte zum Beispiel auch Nils Lichtlein. Der etatmäßige Regisseur musste wegen einer Erkältung aussetzen und wurde für das Bundesliga-Topspiel am Donnerstag gegen die MT Melsungen geschont (19 Uhr, Dienstag). Dadurch erhielten die Nachwuchskräfte Max Beneke und Moritz Sauter viele Spielanteile.

Trotz – oder vielleicht auch gerade wegen – der Personalrochaden legten die Füchse im ersten Durchgang eine gute Intensität an den Tag. Einzig die Chancenverwertung ließ etwas zu wünschen übrig, sogar Altmeister Hans Lindberg verwarf einen Siebenmeter (19.). Im zweiten Durchgang konnten sich die Füchse weiter nie ganz absetzen, sodass es bis zum letzten Angriff spannend blieb. Es war stellenweise eine wirklich zähe Angelegenheit, aber Lasse Andersson besorgte unmittelbar vor dem Schlusspfiff mit seinem dritten Treffer zum 24:22 schließlich die Entscheidung.

„Es war ein sehr kompliziertes Spiel für uns, aber ich bin sehr stolz auf unsere Abwehr“, sagte Berlins Trainer Jaron Siewert, der auch die Leistung Kireevs nochmal explizit hervorhob. „Das Wichtigste sind heute einfach die zwei Punkte für uns“, bilanzierte Siewert, „und dass sich kein weiterer Spieler verletzt hat.“

