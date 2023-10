European League Jetzt gehen die Füchse in den Verteidigungsmodus

Vergangenes Jahr konnten die Füchse Berlin in der European League den Titel feiern, jetzt beginnt die neue Saison im Europapokal.

Am Dienstag starten die Füchse Berlin in die European League. Trainer Siewert setzt zur leichten Rotation an und hat ein klares Ziel.