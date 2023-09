Füchse gegen den Bergischen HC: Die Highlights im Video

Die Füchse haben ihr Auswärtsspiel beim Bergischen HC gewonnen. So schlugen sich die Berliner am vierten Bundesliga-Spieltag.

Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Die Berliner gewannen am Sonntag in Düsseldorf beim Bergischen HC mit 34:30 (17:12). Durch den vierten Sieg im vierten Spiel bleiben sie hinter dem punktgleichen Tabellenführer MT Melsungen Tabellenzweiter. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel und Lasse Andersson mit je sechs Toren. Die Highlights der Partie sehen Sie im Video.