Füchse Berlin gegen SC Magdeburg: Die Highlights im Video

Die Füchse haben ihr Heimspiel gegen Magdeburg gewonnen. So schlugen sich die Berliner am dritten Bundesliga-Spieltag.

Die Füchse Berlin haben ihr erstes Heimspiel der Saison in der Handball-Bundesliga gewonnen und gleichzeitig eine Horrorserie beendet. Die Berliner siegten am Mittwochabend vor 8296 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle überraschend gegen Champions-League-Sieger SC Magdeburg mit 31:26 (14:12). Zuvor hatte es sieben Pflichtspielpleiten in Serie gegen das Team aus Sachsen-Anhalt gegeben. Die Highlights des Handball-Spiels sehen Sie im Video. Einen ausführlichen Spielbericht können Sie hier lesen.