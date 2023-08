Füchse Berlin gewinnen Wartburg-Cup

Berlin/ Eisenach. Die Freude bei den Berliner Handballern ist groß: Die Füchse Berlin haben am Sonntag den Wartburg-Cup in Eisenach gewonnen. Dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit gewann das Team aus der Hauptstadt im dritten Turnierspiel gegen den Ligakonkurrenten HC Erlangen mit 32:26 (13:15).

„Es war noch einmal ein guter Abschluss des Turniers. Abwehrwehrmäßig war es eine deutliche Steigerung zu den Spielen davor und schon annähernd so, wie ich es mir vorstelle. Es war Tempo drin, Bewegung drin, jeder hat seinen Beitrag geleistet. Stark war die Mentalitätsleistung - trotz Halbzeitrückstand. Aber wir wissen noch ganz genau, woran wir arbeiten müssen“, sagte Trainer Jaron Siewert. Am Montag bekommt das Team einen freien Tag.

Füchse Berlin: Mathias Gidsel und Jerry Tollbring sind erfolgreichste Schützen

Die erfolgreichsten Schützen der Berliner waren Jerry Tollbring mit sieben Toren und Mathias Gidsel mit sechs Treffern. Zuvor hatten die Füchse bereits gegen Wetzlar und Gastgeber Eisenach gewonnen.

Es war der sechste Sieg im sechsten Vorbereitungsspiel. Bevor die Füchse am 28. August beim SC DHfK Leipzig in die neue Saison starten, absolvieren die Berliner noch drei weitere Testspiele. Am Donnerstag reist das Team nach Dänemark, wo Freitag und Samstag zwei Partien anstehen. Zunächst gegen Bjerringbro-Silkeborg, einen Tag später geht es gegen den dänischen Meister GOG Handbold Gudme. Die Generalprobe steigt am 15. August beim Kooperationspartner 1. VfL Potsdam.