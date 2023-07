Füchse Berlin bekommen die Chance auf den Weltmeister-Titel

Berlin. Die Füchse Berlin haben eine Wildcard für den IHF Super Globe erhalten. Mit diesem Ticket kann der Berliner Handball-Bundesligist als Sieger der EHF European League an der diesjährigen Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen. In den Jahren 2015 und 2016 hatten die Füchse das Turnier zweimal in Folge gewonnen und waren so das erste deutsche Team, das diesen Triumph feiern durfte.

Der internationale Wettbewerb ist mit Titelverteidiger und Champions-League-Sieger SC Magdeburg, dem zehnfachen polnischen Meister Industria Kielce und Rekordgewinner FC Barcelona stark besetzt. Geschäftsführer der Füchse, Bob Hanning sagte zu der Nominierung: „Für die Füchse Berlin ist es eine große Ehre und Wertschätzung, in diesem Teilnehmerfeld, um einen Titel zu spielen.“

Fünfte Teilnahme für die Füchse Berlin

Das Turnier wird vom 7. bis zum 12. November 2023 in Dammam (Saudi-Arabien) ausgetragen, findet bereits zum 16. Mal statt. Die Füchse Berlin haben bei jeder ihrer vier Teilnahmen das Finale erreicht. Nun steht die fünfte Teilnahme am prestigereichen Wettkampf bevor. „Wir freuen uns sehr, dabei sein zu dürfen. Für die Entwicklung unserer Mannschaft ist es Anreiz und Motivation zugleich, sich mit den Besten der Besten zu messen“, erklärte Hanning.

In der Liga geht es für den Dritten der Vorsaison am 27. August mit dem Auswärtsspiel beim SC DHfK Leipzig (19 Uhr, Dyn) los.

