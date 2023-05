Füchse Berlin feiern Heimsieg gegen HC Erlangen - Handball-Bundesliga

Berlin. Robert Weber breitete die Arme aus und rannte über den blauen Linoleum-Boden der mit ihm laut jubelnden Max-Schmeling-Halle. In der 45. Spielminute des Bundesligaspiels seiner Füchse Berlin und dem HC Erlangen wirkte der österreichische Rechtsaußen am Donnerstagabend richtig befreit.

Soeben hatte er mit seinem Wurf zum 30:22 eine Acht-Tore-Führung für die Berliner hergestellt und es schein, als wollte er mit seinem Jubellauf in Richtung der Gästemannschaft sagen: Diese Führung nehmt ihr uns nicht mehr.

Seine Andeutung sollte sich bewahrheiten. Am Ende zelebrierten die Füchse vor 7373 Zuschauern einen weitestgehend ungefährdeten 39:30-Heimsieg gegen das fränkische Team aus dem Tabellenmittelfeld und festigten damit ihre Champions-League-Ambitionen im Bundesligaendspurt. Einziges Manko: die Chancenverwertung.

Zu wenige Tore sind das Haar in der Suppe

„Vor dem Spiel hätte ich das Ergebnis so unterschrieben. Erlangen ist eine physisch starke Mannschaft, wir waren deshalb gewarnt. Das Spiel war gut, wir hätten es aber höher gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Das ist das Haar in der Suppe“, sagte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar, der weiß, dass im knappen Rennen mit dem SC Magdeburg um die Champions-League am Ende aufs Torverhältnis ankommen könnte. Genauer: auf jedes einzelne geworfene Tor.

Schon die erste Halbzeit lief aus Füchse-Perspektive aber standesgemäß. Nicht nur warfen sich die Hausherren da durch immer wieder konsequent zu Ende geführte Tempogegenstöße zu einer 19:13-Führung, die Zuschauer konnten außerdem zwei glatte Zahlenwerte bejubeln.

Rechtsaußen Robert Weber erzielt 2500. Bundesligator

Das taten sie ausgelassen. Vor allem beim 4:1 durch Weber ging die Max-Schmeling-Halle aus den Sitzen: Es war Webers insgesamt 2500. Bundesligator. Damit trat er in einen elitären Torjäger-Klub ein, dem außer ihm nur vier weitere Erstliga-Akteure überhaupt angehören ─ eine historische Marke, für Weber selbst aber nur ein „netter Nebeneffekt.“ Außerdem erzielte Mathias Gidsel, gewohnt spielfreudig und durchsetzungsstark, sein 100. Saisontor.

Gidsel, Weber, Fabian Wiede und auch immer wieder Lasse Andersson: Erlangen hatte diesem Quartett nur phasenweise etwas entgegenzusetzen. Gidsel und Weber trafen sechsfach, Wiede gleich siebenfach, Andersson erzielte gar acht Treffer.

Füchse-Keeper Lasse Ludwig lässt nichts anbrennen

Erlangen bekam auf diese Variabilität zu selten Zugriff, auch wenn sie die zweite Hälfte offener gestalteten. Der junge Füchse-Keeper Lasse Ludwig war gefordert, blieb aber wie schon im letzten Heimspiel standhaft.

„Wir kontrollieren das Spiel am Ende aber über 60 Minuten. Schade, dass es zur Halbzeit nur sechs Tore Vorsprung waren“, bilanzierte Füchse-Coach Jaron Siewert. Unterm Strich aber zählte die erfüllte Pflichtaufgabe.