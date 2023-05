Youngster Ludwig lässt die Füchse Berlin wieder träumen

Berlin. Lasse Ludwig schüttelte ungläubig den Kopf, grinste verlegen ins Publikum und sammelte eine innige Umarmung nach der anderen ein. „Unglaublich, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ich bin einfach überglücklich“, sagte der 20-Jährige, den die Füchse Berlin nach dem 37:33 (20:17) gegen die SG Flensburg-Handewitt am Sonntagnachmittag als Mann des Spiels feierten.

Geschäftsführer Bob Hanning befand den Auftritt des Berliner Handball-Bundesligisten „meisterschaftswürdig“, Trainer Jaron Siewert war „mega glücklich“ und Sportvorstand Stefan Kretzschmar hatte gesehen, „dass heute jeder bei uns an seine Grenzen gegangen ist“.

Füchse Berlin mit Wiedergutmachung nach Stuttgart-Pleite

Es war in jedem Fall eine enorme Leistungssteigerung im Gegensatz zum 28:32 am vergangenen Mittwoch in Stuttgart. Eine Niederlage, die den Klub empfindlich getroffen und die Chancen auf den deutschen Meistertitel deutlich verringert hatte.

Und so sei gegen Flensburg, direkter Konkurrent im Kampf um die Champions League, „ordentlich Druck auf dem Kessel gewesen“, wie Kretzschmar erklärte. „Wie die Mannschaft das gelöst hat, war herausragend, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir das Torhüter-Duell gegen Flensburg gewinnen würden.“

Das war Lasse Ludwig zu verdanken, der früh ins Spiel fand und mit seinen insgesamt zehn Paraden den zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand wieder egalisierte (5:8/14. Minute). „Das war wichtig, damit Flensburg auch sieht, da steht nicht irgendein Jugendlicher, der nur Bälle kassiert“, so Ludwig.

Kireev fehlt kurzfristig nach Zahn-OP

Erst am Freitag hatte der Torhüter aus der A-Jugend von seinem Einsatz erfahren, weil Viktor Kireev plötzlich über Zahnschmerzen klagte und operiert werden musste. Und da Dejan Milosavljev immer noch mit Sprunggelenkverletzung ausfällt, war Ludwig – wie schon nach der Roten Karte gegen Kireev in Stuttgart – gefragt.

Nach dem herben Rückschlag in Schwaben folgte im heimischen Fuchsbau eine Glanzleistung – auch dank Ludwig. Auf der Tribüne saß Hanning und platzte beinahe vor Stolz. Dem Manager liegt der Füchse-Nachwuchs bekanntlich am Herzen. Auch Ludwig wuchs unter seiner Leitung heran. „Dafür bilden wir aus, Lasse ist kein Zufallsprodukt“, erklärte Hanning. „Da steckt harte Arbeit hinter.“

In der European League war der Jugendnationalspieler in dieser Saison schon regelmäßig dabei, kam in der Gruppenphase immer wieder zu Kurzeinsätzen. Vor seiner ersten Partie von Beginn an war er dann aber trotzdem unruhig. „Eigentlich bin ich nie nervös vor Spielen, aber heute war ich es wirklich“, gab Ludwig zu, der extra seinen Urlaub verschieben musste.

Gidsel glänzt mit elf Toren als bester Werfer

Immer wieder wischte er sich mit seinen Ärmeln übers Gesicht, legte die Zeigefinger an die Schläfen, um sich selbst das Zeichen zu geben: Fokus! Nicht ablenken lassen, nicht vom enormen Tempo der Gäste, nicht vom Ergebnis, nicht von der hitzigen Atmosphäre und auch nicht vom Jubel der 8795 Fans.

„Irgendwann bist du dann im Tunnel, in dem alles passt“, erklärte Ludwig. Auch für Mathias Gidsel, der mit elf Treffern wieder mal bester Torschütze war. Nach 45 Minuten erhöhte das dänische Supertalent auf 31:23. Ein Vorsprung, der zwar nicht bis zum Schluss Bestand haben sollte, der aber dennoch die Stärke der Füchse dokumentierte.

Und als Ludwig – ebenso wie seinen Teamkollegen – in der Schlussphase langsam die Luft ausging, kam Tom Göres. Der 25 Jahre alte Keeper aus der zweiten Mannschaft der Füchse feierte seine Premiere bei den Profis – mit vier wichtigen Paraden, die schließlich den noch wichtigeren Sieg im Kampf um Champions League und Meisterschaft sicherten. „Großartig, wie die beiden das gelöst haben“, lobte Kretzschmar.

