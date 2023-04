Die Füchse feiern einen „fast perfekten“ Tag

Berlin. Es war von Anfang bis Ende ein Feiertag. Die Freude bei den Füchsen Berlin entlud sich schon vor Anpfiff am Sonntag in einer kleinen Ekstase, als der Handball-Bundesligist bekannt gab, dass Routinier Hans Lindberg nun doch über den Sommer hinaus bis 2024 bleibt.

Als 60 Minuten später die Schlusssirene ertönte, kannte der Jubel überhaupt keine Grenzen mehr. 38:24 (20:12) gegen die Rhein-Neckar Löwen – eine deutliche Ansage im Kampf um die Meisterschaft.

9000 Fans in der ausverkauften Schmeling-Halle

„Dass man die Löwen mit so vielen Toren Unterschied schlägt, ist nicht normal. Wir haben sie vielleicht auch an einem Tag erwischt, an dem sie ein bisschen müde waren“, gab Lindberg nach der Partie gegen den jüngst gekürten Pokalsieger zu. Trainer Jaron Siewert wollte das Ergebnis „realistisch einschätzen“, weil die Löwen auch noch auf wichtige Leistungsträger verzichten mussten.

Die Füchse nutzten das, spielten sich in einen Rausch, lagen nach 22 Minuten schon mit zehn Toren vorn (17:7) und lieferten eine furiose Show, die die 9000 Zuschauer in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle elektrisierte. Die Gäste aus Mannheim halfen tatkräftig mit, wirkten nach ihrem Pokalsieg am vergangenen Wochenende noch jenseits der Realität.

Füchse Berlin mit einer absurd dominanten Leistung

Die nicht vorhandene Gegenwehr der Löwen beflügelte den Tabellenzweiten aus der Hauptstadt noch mehr. Nach 40 Minuten standen 13 Tore zwischen den tonangebenden Füchsen und den müden Mannheimern (28:15). Sportvorstand Stefan Kretzschmar und Geschäftsführer Bob Hanning saßen auf der Tribüne und grinsten nur noch ungläubig angesichts der fast schon absurden Dominanz ihrer Füchse.

Lasse Andersson glänzte mit sieben Toren, Mathias Gidsel mit spektakulären Angriffen, Robert Weber mit gnadenloser Effizienz. Viktor Kireev erwischte in Vertretung des verletzten Dejan Milosavljev (Sprunggelenk) einen Sahnetag zwischen den Pfosten und parierte 15 Mal.

„Wir müssen uns heute bei Viktor bedanken, er hat ein paar Hundertprozentige da hinten rausgeholt“, erklärte Kretzschmar. „Das war ein großartiges, fast perfektes Spiel, die Jungs haben zu Recht gute Laune, das war ein guter Tag für die Füchse Berlin.“

Nach der Länderspielpause geht es gegen Stuttgart weiter

Es passte eben alles zusammen. Als eine Viertelstunde vor Schluss dann auch noch Hans Lindberg das Feld betrat, rasteten die Fans vollends aus. „Da hat man in der Halle gemerkt, was er für eine Identifikationsfigur für unsere Fans ist“, hatte Kretzschmar schon beim Einzug ins Final Four der European League unter der Woche gegen die Kadetten Schaffhausen (30:24) beobachtet.

Und auch am Sonntag zeigte der Anhang deutlich, wie glücklich man über die jüngsten Vertrags-News ist. „Ich freue mich, dass ich noch ein weiteres Jahr hier in Berlin spielen kann“, erklärte Lindberg, der in dieser Saison auch noch den Allzeit-Torrekord in der Bundesliga jagt. „Ich fühle mich hier mit meiner Familie wohl und werde jetzt gestärkt in die finalen Wochen dieser Saison gehen. Unser Ziel ist natürlich zu versuchen, Meister zu werden.“

Spätestens nach der Machtdemonstration gegen die Mannheimer am Sonntag ist klar, dass die Füchse in diesen finalen Wochen ein entscheidendes Wörtchen um den Meistertitel mitreden werden. Weiter geht’s im Rennen um die Tabellenspitze nach der Länderspielpause – mit dem Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart (3. Mai, 19.05 Uhr).

