Kuriose Kehrtwende: Lindberg bleibt bei den Füchsen Berlin

Berlin. Es ist eine Nachricht, die die Fans der Füchse Berlin freuen wird: Hans Lindberg bleibt beim Titelkandidaten in der Hauptstadt. Das gab der Verein am Sonntag vor dem Topspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen in der Max-Schmeling-Halle bekannt. Der Vertrag des 41 Jahre alten Routiniers wurde um ein weiteres Jahr bis Sommer 2024 verlängert.

„Ich freue mich, dass ich noch ein weiteres Jahr hier in Berlin spielen kann. Ich fühle mich hier mit meiner Familie wohl und werde jetzt gestärkt in die finalen Wochen dieser Saison gehen“, so der Rechtsaußen, der am vergangenen Dienstag in der European League gegen die Kadetten Schaffhausen sein viel umjubeltes Comeback nach wochenlanger Verletzung gab.

Lindbergs Ende bei den Füchsen Berlin war beschlossene Sache

„Da hat man in der Halle gemerkt, was er für eine Identifikationsfigur für unsere Fans ist“, erklärte Sportvorstand Stefan Kretzschmar. Dass er Lindberg über den Sommer hinaus bindet, kommt überraschend. Die Zeichen standen eigentlich auf Trennung.

Im vergangenen Herbst hatte der Weltmeister im dänischen Fernsehen erklärt, dass die Füchse seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollen. Der Rechtsaußen war frustriert, der Verein genervt, weil die Causa zur Unzeit kam. Ein paar klärende Worte später einigte man sich auf einen Burgfrieden.

Chrintz nach Kreuzbandriss noch länger raus

Dann brach sich der Routinier auf der Reise zum European-League-Spiel Mitte Februar die Hand, fiel gut neun Wochen aus. Und fehlte den Füchsen schmerzlich. Robert Weber wurde aus Piräus in einer Nacht-und-Nebel-Aktion nachverpflichtet, aber nur bis zum Sommer.

Zur neuen Saison wurde bereits Hakun West av Teigum nach Berlin gelotst, der zusammen mit Valter Chrintz den rechten Flügel besetzen sollte. Weil sich Chrintz im November das Kreuzband riss und noch bis in den Herbst ausfallen wird, musste Sportvorstand Kretzschmar erneut reagieren.

„So einen erfahrenen Mann wie Hans Lindberg in der Mannschaft zu wissen, ist natürlich klasse“, so der 50-Jährige. Die Differenzen aus dem Herbst wurden beiseite geräumt, der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

