Füchse wahren weiße Weste in Europa

Die Füchse Berlin gewinnen in der European League gegen Aarhus und bleiben ungeschlagener Tabellenführer in Gruppe D.

Berlin. Es war ein brisantes Duell. Auf der einen Seite Hans Lindberg, der Rechtsaußen der Füchse Berlin, der den Hauptstadtklub am Ende der Saison verlassen wird. Auf der anderen Seite Hakun West av Teigum (20), Rechtsaußen von Skanderborg-Aarhus – und Lindbergs Nachfolger in Berlin.

Während der eine bei seinem Rendezvous mit der Zukunft einen Eindruck davon bekam, was ihn ab Sommer erwartet, erwischte der andere einen schwachen Tag. Lindberg (41) scheiterte ungewohnt oft an Aarhus-Keeper Salah Boutaf, vergab zwei Siebenmeter und war auch aus freier Position nicht so treffsicher wie sonst. Jubeln durfte der Routinier am Ende aber trotzdem.

Füchse-Trainer Siewert zufrieden mit Leistung

Mit 30:24 (15:13) gewannen die Füchse am Dienstagabend gegen die bislang ebenfalls ungeschlagenen Dänen und wahrten in der European League ihre weiße Weste. „Ich in absolut zufrieden mit der Leistung“, sagte Trainer Jaron Siewert. „Es war nicht das schönste Spiel, das wir gemacht haben, auch nicht das temporeichste. Aber wir haben alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben.“

Zunächst war es aber eine enge Partie, die sich die beiden stärksten Mannschaften in Gruppe D lieferten. Erst in der zweiten Hälfte zogen die Füchse – dank des einzigen Treffers von Lindberg – auf vier Tore davon (19:15/39. Minute).

Füchse Berlin am Sonntag gegen Meister Magdeburg

Der Vorsprung war aber recht schnell wieder verschwunden, weil sich die Hausherren vor 4693 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle zu träge in der Abwehr bewegten. Av Teigum glich zum 19:19 (45.) aus. Mit einem Vier-Tore-Lauf, eingeleitet von Milos Vujovic, der wieder mal als bester Werfer glänzte (sieben Tore), stellten die Berliner den alten Abstand wieder her (Paul Drux zum 26:22/53.) und ließen die Gäste aus Aarhus nicht mehr herankommen.

„Das Spiel war eine Standortbestimmung, ob wir die Leistung so kurz hintereinander immer wieder auf die Platte bringen“, erklärte Chefcoach Siewert auch mit Blick auf den Sieg am vergangenen Sonnabend gegen Erlangen (30:28). „Das ist uns gelungen. Eine gute Vorbereitung auf Sonntag.“ Dann wartet die nächste Herausforderung auf die Füchse: Der deutsche Meister SC Magdeburg ist beim Bundesliga-Tabellenführer in der Schmeling-Halle zu Gast (14 Uhr, Sky).

