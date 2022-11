Doppelspieltag mit den Füchsen macht gleich doppelt Freude

Berlin. Bob Hanning war sauer. Aber auch stolz. Und später sogar ein bisschen glücklich. Der Geschäftsführer der Füchse Berlin erlebte am Sonntag ein wahres Potpourri der Gefühle. Erst verlor sein VfL Potsdam gegen den TV Hüttenberg mit 31:32 (16:17). Dann freute sich der Trainer der „Adler“ aber über den gelungenen Doppelspieltag, den die beiden Kooperationspartner in der Max-Schmeling-Halle ausrichteten. Und weil die Füchse dann ihr Duell gegen Lemgo mit 32:26 (12.13) gewannen und weiter von der Tabellenspitze grüßen, fand dieser Nachmittag doch noch einen versöhnlichen Ausgang.

Dieser Doppelspieltag, der ganz im Zeichen des Nachwuchses stand. Der Jugend, die von Hannings Herzensprojekt, von der Kooperation zwischen den Füchsen und Potsdam profitiert. Die sich sieben Monate vor der U21-WM im Sommer 2023 präsentieren durfte. Die Finalrunde findet in der Schmeling-Halle statt.

2073 Fans verfolgen die „Adler“ in der Schmeling-Halle

Genau dort, wo Hanning am Sonntag auf der Bank saß. Leerer Blick, verschränkte Arme. Abgesehen von seinem roten Pullover strahlte wenig bei ihm. Der Füchse-Manager, in Personalunion auch Trainer des VfL Potsdam war nach dem 31:32 (16:17) gegen den TV Hüttenberg bedient.

„Die bessere Mannschaft hat das Spiel gewonnen. Ich bin maßlos enttäuscht von dem, was wir gezeigt haben“, sagte der 54-Jährige und ärgerte sich über „idiotische Ballverluste“. Mit der Brille des Managers konnte Hanning dann aber auch noch versöhnlichere Worte anschlagen: „Als Geschäftsführer bin ich sehr zufrieden. Die Zuschauer haben das zu einem Heimspiel gemacht, das war aller Ehren wert.“

Spielen die „Adler“ sonst vor etwa 500 Anhängern in der MBS-Arena, waren am Sonntag 2073 Fans schon dreieinhalb Stunden vor dem Spiel der Füchse in die Halle gekommen. Auch Berlins Trainer Jaron Siewert, Sportvorstand Stefan Kretzschmar und Profi Nils Lichtlein saßen auf der Tribüne.

Bob Hanning war mit dem Auftritt seines VfL Potsdam unzufrieden.

Foto: Fotostand / Reuhl / picture alliance / Fotostand

„Ich kann mich an Spiele der A-Jugend erinnern, da waren hier die Eltern und die Wischer und mehr nicht. Deshalb war das eine super Kulisse“, befand Siewert. Laut tönte das „V, V, VfL“ von den Rängen, als es kurz vor Schluss noch einmal spannend wurde. „Es war definitiv anders, die Stimmung war toll, es hat echt Spaß gemacht“, erklärte Karl Roosna.

Der Kapitän der Potsdamer sah in der ungewohnten Atmosphäre aber nicht den Grund für die Niederlage. „Das war eher eine Extramotivation, ein Vorgeschmack auf das, was uns in der ersten Liga erwartet“, so der Este. Die erste Liga, sie ist das Ziel des VfL – und dafür arbeitet Hanning.

Noch war der Klassenunterschied aber deutlich sichtbar. Bei den Zuschauern – bei den Profis schauten 8768 Fans zu. Vor allem aber in Sachen Körperlichkeit, Tempo und Variantenreichtum. Da tat sich der Zweitligist aus Potsdam schwer, die Füchse spielten gegen Lemgo flüssiger auf. Auch wenn die Berliner ein paar Startschwierigkeiten hatten.

Füchse Berlin drehen das Spiel zu ihren Gunsten

Hanning tobte auf der Tribüne fast noch mehr als wenige Stunden vorher an der Seitenlinie. Kretzschmars Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Fassungslosigkeit und Ärger. Leichtsinnige Fehler bei den Füchsen, etliche fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen und zehn Minuten ohne eigenen Treffer – so liefen die Hausherren lange einem Rückstand hinterher.

Erst nach 45 Minuten drehten die Berliner das Spiel zu ihren Gunsten. Mit einer konzentrierteren Leistung, starken Paraden von Keeper Dejan Milosavljev (insgesamt zwölf) und dem Selbstbewusstsein eines Tabellenführers. Und das letzte Tor des Tages? Das gehörte dann zur Kategorie „ausgerechnet“. Nils Lichtlein versenkte den Ball sehenswert im Netz – der Spieler, der in dieser Saison sowohl für die Füchse als auch für Potsdam auf dem Feld stand. Ein Nutznießer der Kooperation.

Bei den Füchsen steht die nächste Generation schon bereit

„Er macht das gut“, lobte Kapitän Paul Drux. „Aber wir machen in der ersten Hälfte wenig von dem, was wir uns vorgenommen hatten. Das machen wir in der zweiten Halbzeit besser. In der Pause haben wir gesagt, dass unsere Chancen kommen werden. Da sind wir ruhig geblieben.“ Auch Trainer Siewert – während des Spiels überhaupt nicht mehr so entspannt wie als Zaungast in der ersten Partie – war zufrieden: „Das Ergebnis war am Ende fast zu hoch. Aber ich bin natürlich glücklich.“

Und weil der Tag ganz im Zeichen des Nachwuchses stand, spielte der Füchse-Coach nach dem Spiel noch eine Runde mit seinem Sohn auf dem Feld. Auch die Kids von Keeper Milosavljev, Marko Kopljar und Hans Lindberg tobten mit ihren Handbällen über die Platte. Die nächste Generation steht also auch schon in den Startlöchern.

Mehr über die Füchse Berlin lesen Sie hier.