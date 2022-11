Handball-Highlight in der Schmeling-Halle

Berlin. Am Sonntag wartet auf Bob Hanning ordentlich Arbeit. Der erfahrene Handball-Funktionär ist an einem Doppelspieltag der besonderen Art in der Max-Schmeling-Halle in doppelter Funktion unterwegs: Erst als Trainer von Zweitligist VfL Potsdam, danach als Geschäftsführer des Bundesligaklubs Füchse Berlin, bei denen er von der Tribüne aus mitfiebert.

Zunächst spielt der starke Zweitliga-Aufsteiger aus Potsdam um 12.30 Uhr gegen den TV Hüttenberg, um 16 Uhr erwartet der Bundesliga-Tabellenführer aus der Hauptstadt den TBV Lemgo. Die beiden Kooperationspartner wollen damit den Nachwuchs in den Vordergrund stellen und sich gleichzeitig gemeinsam als größtes Nachwuchsleistungszentrum Europas präsentieren.

Natürlich geht es auch darum, viele Handballfans in die Halle zu locken. Wer ein Spieltagsticket für zwölf Euro erwirbt oder Dauerkarteninhaber der Füchse beziehungsweise des VfL ist, der kann beide Spiele schauen. Auf Wunsch ist ein zwischenzeitiges Verlassen der Schmeling-Halle möglich.

Einzelticket für zwölf Euro berechtigt zum Besuch beider Partien

„Das ist eine schöne Sache, zwei solche Topvereine, die in ihren Ligen jeweils oben mitspielen, hintereinander sehen zu können“, freut sich Jaron Siewert. Der Doppelspieltag dokumentiert für den Trainer der Füchse die Tatsache, dass die Wege zwischen Potsdam und Berlin auch im Handball seit jeher kurz sind.

„Der Schritt von der A-Jugend in die erste Liga ist groß, die zweite Liga ist da die ideale Zwischenstufe. Jungs wie zum Beispiel Nils Lichtlein und Matthes Langhoff, die in diesem Jahr mit Zweitspielrecht teilweise in Potsdam spielen, profitieren extrem davon“, ist Siewert optimistisch, dass es in den nächsten Jahren noch viele weitere Talente durch die Kooperation nach ganz oben schaffen.

Schaulaufen der Berliner und Potsdamer Talente für U21-WM 2023

Ein Großteil der Berliner und Potsdamer Handball-Nationalspieler von morgen, die am Sonntag auf dem Feld stehen, werden auch im kommenden Jahr bei der U21-WM in Deutschland am Start sein. Entsprechend wird sich der frühere Männer- und heutige Junioren-Bundestrainer Martin Heuberger vor Ort ein Bild machen. Eine Autogrammstunde rundet die Veranstaltung ab.

Schon zwei Tage vor dem Handball-Event rücken die Füchse als klimaneutral zertifizierter Verein das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund: Am Freitagmorgen nehmen die Profis an einem Baumpflanzprojekt teil, abends präsentieren einige Spieler beim Zero Waste Festival aus Originaltrikots der Füchse hergestellte Mode.

