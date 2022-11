Tollbring verleiht den Füchsen Berlin neue Flügel

Berlin. Stefan Kretzschmar ist jemand, der wahrscheinlich schon jetzt alle Weihnachtsgeschenke beisammen hat. Zu diesem Schluss kommt man, wenn man sieht, wie der Sportvorstand bei den Füchsen Berlin seine Arbeit macht. Der Kader des Handball-Bundesligisten für die kommende Saison, der ist bereits komplett.

Am Montag verkündeten die Berliner die Verpflichtung von Jerry Tollbring. Der schwedische Linksaußen wechselt im Sommer vom dänischen Meister GOG Handbold in die Hauptstadt, unterschrieb einen Dreijahresvertrag. „Jerry Tollbring ist ein sehr schneller, sprungstarker Spieler mit vielen Wurfvarianten“, erklärte Kretzschmar. „Er ist einer der Topscorer in Dänemark und Europa. Ich bin davon überzeugt, dass er gut zu uns und unserem Tempospiel passt, und bin froh, dass er sich für uns entschieden hat.“

Zwei Top-Verstärkungen für die Füchse Berlin

Es ist der zweite Top-Transfer, den Kretzschmar innerhalb kurzer Zeit eingetütet hat. Erst vor zwei Wochen war der Wechsel von Rechtsaußen Hakun West bekannt geworden, der Routinier Hans Lindberg ersetzen wird. Tollbring wird nun den Kaderplatz von Milos Vujovic übernehmen. Der Vertrag des Montenegriners läuft zum Saisonende aus.

„Milos ist ein großartiger Typ und ein wirklicher Kämpfer. Leider hatte er in seiner Zeit bei uns viele Rückschläge, weswegen er nie richtig Fuß fassen konnte“, bedauerte Kretzschmar. Kurz nach seiner Verpflichtung im Sommer 2020 wurde Vujovic mit dem Fahrrad von einem LKW erfasst, verletzte sich schwer. Dann erwischte ihn das Coronavirus, wenig später eine hartnäckige Fußverletzung.

Durchsetzen konnte sich der flinke Linksaußen mit den artistischen Sprungeinlagen nicht. In dieser Saison muss er meistens Tim Freihöfer den Vortritt lassen. „Er ist ein Spieler, der immer vorbildlich und hart gearbeitet hat, aber durch Verletzungen und Schicksalsschläge immer wieder zurückgeworfen wurde“, weiß Trainer Jaron Siewert. „Aber bis zum Saisonende werden wir noch viele gemeinsame Erfolge feiern.“

Tollbring kennt die Handball-Bundesliga

Aktuell haben die Füchse als Tabellenführer exzellente Aussichten auf den angestrebten Platz in der Champions League – und vielleicht sogar den Meistertitel. Ob Tollbring zum amtierenden Titelträger wechseln wird oder immerhin zu einem Königsklassen-Starter, bleibt abzuwarten. Mit ihm haben die Füchse jedenfalls einen, der wenig Eingewöhnungszeit braucht.

Der 27-Jährige kennt die Bundesliga, lief von 2017 bis 2021 für die Rhein-Neckar Löwen auf. Bei den Füchsen trifft er auf seine Landsmänner Max Darj und Valter Chrintz, der mit ihm zusammen die schwedische Flügelzange bilden wird, wenn der Rechtsaußen seinen Kreuzbandriss überstanden hat.

Füchse Berlin weiter an der Tabellenspitze

„Ich freue mich auf Berlin und die Füchse. Die Mannschaft spielt einen starken Handball mit einem tollen Kader und ich bin mir sicher, dass wir hier um Titel spielen können. Schön, wieder in der stärksten Liga der Welt zu spielen“, erklärte Tollbring.

Trainer Siewert freut sich auf einen „entwicklungsfähigen Spieler, der schon auf Topniveau performt“, wie der 28-Jährige sagte. „Er hat einen Torriecher und ist effektiv im Abschluss.“ Ein Attribut, das auch seine Mannschaft am Sonntag eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Dank des 37:28 gegen den HSV Hamburg blieben die Füchse an der Tabellenspitze. Für Trainer Siewert kein Grund, sich auszuruhen. „Wir müssen attackieren“, so der Coach. Damit die Tabellenführung in knapp sechs Wochen auch noch als Weihnachtsgeschenk taugt.

