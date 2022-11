Füchse Berlin: Saison-Aus für Rechtsaußen Chrintz

Valter Chrintz wird wohl erst in der kommenden Saison wieder für die Füchse Berlin auflaufen.

Berlin. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Valter Chrintz wird den Füchsen Berlin lange fehlen. Der Rechtsaußen des Handball-Bundesligisten hat sich am Sonntag bei der Niederlage in Minden (27:32) einen Kreuzbandriss im rechten Knie inklusive Meniskusschaden zugezogen.

Für den 22 Jahre alten Schweden, der erst im Januar mit dem Gewinn des EM-Titels den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere gefeiert hatte, ist die Saison wohl beendet. „Das ist ein schwerer Schlag für uns, aber natürlich auch für Valter“, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Für das Heimspiel am Donnerstag gegen Hannover (19.05 Uhr, Sky) werden die Berliner Moritz Ende (22) aus der zweiten Mannschaft in den Profi-Kader berufen.

Reagieren die Füchse Berlin mit einer Nachverpflichtung?

„Wir werden es mit Hilfe unseres Leistungszentrums lösen und dann in Ruhe analysieren“, so Hanning weiter. In der Vergangenheit hatten die Füchse auf schwere Verletzungen das eine oder andere Mal mit einer Nachverpflichtung reagiert.

Erst vergangene Woche war mit Hakun West av Teigum (20) ein neuer Rechtsaußen für die kommende Saison vorgestellt worden. Der junge Färinger soll ab Sommer zusammen mit Chrintz das Duo auf der rechten Seite bilden. Der Vertrag von Hans Lindberg wird nicht verlängert.

