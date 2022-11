Die Füchse Berlin müssen Minden überwinden

Berlin. Die Rollen könnten nicht eindeutiger verteilt sein. Hier die Füchse Berlin, Tabellenführer vor diesem Spieltag und mit nur einem Minuspunkt unterwegs. Dort die GWD Minden, abgeschlagenes Schlusslicht und noch ohne Zählbares in dieser Saison. Am Sonntag treffen genau diese beiden Extreme in der Handball-Bundesliga aufeinander (14 Uhr, Sky) – unter ähnlichen Vorzeichen.

„Minden steht mit dem Rücken zur Wand und wird zu Hause alles geben, um die ersten Punkte einzufahren“, weiß Trainer Jaron Siewert. „Aber wir müssen uns auf uns konzentrieren, auf unsere Leistung und da ans Maximum gehen.“

Füchse Berlin konnten kaum Kräfte schonen

Das wird nicht einfach für die Füchse, die sich die vergangenen beiden Siege in der Liga gegen den Bergischen HC (29:27) und in der European League gegen Irun (34:29) hart erarbeiten mussten, dabei kaum Kräfte schonen konnten. Dass deshalb aber die Konzentration gegen den Tabellenletzten abfällt, glaubt der Chefcoach der Berliner nicht.

„Die Jungs haben ein klares Ziel, sie wissen, was sie erreichen wollen und wir wissen, dass wir uns da keine Ausrutscher erlauben dürfen. Daran erinnere ich sie auch immer“, sagt Siewert. Auf dem Weg in die Champions League – oder noch höher hinaus – müssen die Füchse also auch Minden überwinden.

