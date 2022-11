Füchse Berlin gewinnen auch gegen Bidasoa Irun

Die Füchse Berlin haben auch ihr zweites Gruppenspiel in der European League gewonnen.

Berlin. Die Füchse Berlin haben auch ihr zweites Gruppenspiel in der European League gewonnen. Am Dienstagabend siegten die Berliner gegen Bidasoa Irun aus Spanien mit 34:29 (18:15). Damit bleiben die Füchse Tabellenführer der Gruppe D. Beste Berliner Werfer waren vor 4517 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle Nils Lichtlein mit sieben Treffern und Paul Drux mit sechs Toren.

Trainer Jaron Siewert konnte nach seiner Verletzungspause wieder auf Nationalspieler Fabian Wiede zurückgreifen. Sein Team benötigte dennoch einige Zeit, um in die Partie zu finden. Erst in der neunten Minute ging der Tabellenführer der Handball-Bundesliga erstmalig in Führung (4:3). Die Berliner konnten sich vor allem auf ihre gute Deckungsarbeit verlassen.

Bis Mitte der ersten Hälfte konnten sie sich dann nach einem 8:2-Lauf auf 11:5 absetzen. Doch sie leisteten sich immer wieder Fehler im Angriff. Einige offene Würfe wurden liegengelassen, hinzu kamen zu viele Ballverluste. So kamen die Basken auch dank einfacher Tore bis zur Pause wieder heran.

Und gleich nach dem Seitenwechsel lagen die Füchse plötzlich wieder hinten (20:21). Doch danach wachten die Gastgeber wieder auf und verteidigten wieder intensiver. Zudem kam Dejan Milosavljev für Victor Kireev ins Tor, und der Serbe zahlte das mit einigen Paraden sofort zurück. Mit einem 6:0-Lauf zogen die Berliner wieder davon. Und dieses Mal ließen sie sich die Führung nicht mehr nehmen.