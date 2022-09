Füchse entführen einen Punkt aus der Hölle Nord

Berlin. Es war hektisch, es war eng – und extrem spannend. Eine Sekunde stand noch auf der Uhr, als Fabian Wiede zum letzten Freiwurf des Spiels ansetzte. Der Ball ging vorbei. Und die Füchse Berlin mussten sich am Donnerstagabend mit einem 31:31 (16:15) gegen die SG Flensburg-Handewitt begnügen. Punkteteilung mit einem absoluten Topteam der Handball-Bundesliga.

„Beide Mannschaften haben alles auf der Platte gelassen, bis zum Ende war es ein enges Ding“, befand Füchse-Trainer Jaron Siewert nach einem hochklassigen Spiel. „Mit dem Unentschieden können beide Mannschaften leben, auch wenn ich leichte Vorteile bei uns gesehen habe.“

Gidsel macht bei den Füchsen Berlin wieder den Unterschied

Es sollte die erste Bewährungsprobe in dieser Saison sein. Und dann gleich in der Hölle Nord, die für ihre aufgeheizte Atmosphäre berühmt berüchtigt ist. Das bekam vor allem Mathias Gidsel zu spüren, der in der zweiten Halbzeit bei jedem Ballkontakt gnadenlos ausgepfiffen wurde. Stören ließ sich der 23 Jahre alte Sommer-Zugang der Berliner davon nicht. Mit elf Toren war er am Ende der treffsicherste Akteur der Partie – und wieder einmal der Unterschiedsspieler.

„Er hat uns getragen in vielen Momenten. Das war eine Topleistung von ihm heute“, lobte der Trainer, der aber nicht wirklich zufrieden sein konnte. Schließlich hatte seine Mannschaft über weite Strecken des Spiels geführt, in der 38. Minute dank eines starken Zwischenspurts sogar mit vier Toren (22:18).

Füchse zeigen, dass sie bei den Großen bestehen können

„Dann hatten wir aber fünf, sechs Minuten, wo wir technische Fehler gemacht und Flensburg wieder ins Spiel gelassen haben“, monierte der Coach. „Am Ende sind es eben Kleinigkeiten, die entscheidend sind.“ Die Deckung ließ im Zentrum zu viele Lücken, bei eigenen Torchancen fehlte die letzte Konsequenz und dann waren da noch die Torhüter Dejan Milosavljev und Viktor Kireev, die keinen allzu starken Tag erwischten.

Dennoch ließen die Füchse nicht locker, kämpften mit Flensburg auf Augenhöhe und zeigten, dass sie zu Recht zu den Anwärtern auf die Champions-League-Plätze, zu den Titelaspiranten zählen. „Das war eine große Teamleistung, ein großer Kampf. Wir können stolz sein“, erklärte Gidsel, der seit Spiel eins in dieser Saison seine Qualitäten einbringt.

„Wir nehmen ein positives Gefühl mit, auch wenn ich mir mehr ausgerechnet hätte. Aber die Saison ist noch lang“, sagte Siewert und schaute schon voraus, auf das nächste Heimspiel am kommenden Donnerstag gegen Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen (19.05 Uhr, Max-Schmeling-Halle).

