Europameister Chrintz bleibt bei den Füchsen Berlin

Berlin. Wer langfristig plant, hat Sicherheit. Das ist auch das Motto der Füchse Berlin, die am Mittwoch den nächsten Spieler langfristig an den Klub gebunden haben. Valter Chrintz bleibt bis 2026 beim Handball-Bundesligisten aus der Hauptstadt. Der Vertrag des 22-Jährigen wäre am Ende der neuen Saison ausgelaufen.

„Wir glauben an das Talent und die Zukunft von Valter Chrintz“, erklärte Sportvorstand und Kadermacher Stefan Kretzschmar. „Deshalb sind wir froh, dass er sich für uns entschieden hat und wir jetzt auch mit ihm verlängern können. Wir wissen, dass wir in Zukunft auf ihn setzen möchten, und er weiß das auch.“

Chrintz will bei den Füchsen Berlin den Durchbruch

Der schwedische Europameister kam 2020 zu den Füchsen, um das Karriereende von Mattias Zachrisson auf der rechten Seite abzufangen. Viel Spielzeit bekam der junge Nationalspieler aber noch nicht. Mit Hans Lindberg hat er den besten Rechtsaußen der Liga vor sich, der trotz seiner 41 Jahre Woche für Woche Höchstleistungen bringt.

„Es ist nicht einfach, wenn man einen Spieler wie Hans Lindberg vor sich hat“, weiß auch Kretzschmar. Trotzdem hat sich Chrintz zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft entwickelt – vor allem wegen seines positiven Wesens. „Mit seiner positiven Ausstrahlung kann er auf Dauer ein Gesicht der Füchse Berlin werden“, glaubt Geschäftsführer Bob Hanning.

Füchse Berlin präsentieren sich ihren Fans

Dass Chrintz’ Zeit auch auf dem Feld bald kommen wird, davon ist der Profi selbst überzeugt. „Für mich ist es die perfekte Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln“, sagte der wendige Außenspieler. „Ich glaube an unsere Mannschaft und dass wir gemeinsam viel erreichen können.“

Am 4. September startet der Dritte der Vorsaison in die neue Spielzeit. Das Ziel sind die Top zwei, die Champions League soll her. Los geht es mit dem Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen in der Max-Schmeling-Halle (16.05 Uhr, Sky).

Eine Woche vor dem Start in die neue Saison der Handball-Bundesliga stellen die Füchse noch ihre neue Mannschaft am kommenden Sonnabend (ab 10 Uhr) in der Mall of Berlin vor – mit dabei auch die drei Zugänge Mathias Gidsel, Max Darj und Torhüter Viktor Kireev. Am Mittwochabend fand bereits die Teampräsentation für Sponsoren und Partner des Klubs statt.

