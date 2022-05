Die Füchse Berlin gewinnen bei der HSG Wetzlar mit 30:28

Die Füchse Berlin halten den Anschluss an das Spitzentrio in Handball-Bundesliga.

Berlin. Die Füchse Berlin halten den Anschluss an das Spitzentrio in Handball-Bundesliga. Der Tabellenvierte gewann am Samstag bei der HSG Wetzlar mit 30:28(12:15). Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg und Jacob Holm mit jeweils sieben Treffern.

Der Start in der mit 3122 Zuschauern gut gefüllten Arena in Wetzlar verlief schleppend. Erst in der vierten Minute fiel das erste Tor, als Adam Nyfall für die Hausherren traf. Zuvor hatten sich auf beiden Seiten überwiegend die Torhüter hervorgetan. Danach gingen die Füchse bis zur 9. Minute mit 4:2 in Führung. Den Vorsprung verspielten die Berliner indes durch ihre zu durchlässige Defensive und Ungenauigkeiten im Angriffsspiel, so dass die Mittelhessen nach 15 Minuten mit drei Toren in Front gingen. Da jedoch auch die Fehlerzahl der HSG anstieg, kam es im Anschluss wiederholt zu schnellen Wechseln und einer über fünfminütigen Phase ohne Treffer.

Den Drei-Tore-Rückstand zur Pause konnten die Füchse in der zweiten Halbzeit zunächst nicht ausgleichen. Dafür tat sich die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert zu schwer mit der variablen und aufmerksamen Deckungsarbeit ihres Gegners, haderte zu oft mit leichtfertig vergebenen Chancen. Dann zeigte aber die Umstellung der Abwehr auf eine offensivere Formation Wirkung. Berlin konnte trotz Unterzahl nach der Roten Karte für Viran Morros mit 21:20 in Führung gehen (41.). Den Vorteil brachten die Füchse letztlich über die Zeit.