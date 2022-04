Füchse Berlin holen nur einen Punkt und fallen auf Rang drei

Berlin. Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga überraschend ihren ersten Punktverlust in diesem Jahr und damit einen Rückschlag im Rennen um einen Champions-League-Platz hinnehmen müssen. Am Sonntag kamen die Berliner vor 5866 Fans in der Max-Schmeling-Halle gegen Hannover-Burgdorf nicht über ein 32:32 (13:15) hinaus und sortieren sich in der Tabelle erst mal wieder hinter Kiel auf Rang drei ein.

„Wir haben am Ende ein paar schlechte Entscheidungen getroffen“, musste Füchse-Spielmacher Jacob Holm nach der Partie eingestehen. „aber so lange wir eine Chance auf die Champions League haben, bleiben wir dran.“

Füchse Berlin als nächstes gegen den Tabellenführer

Zu viele Ballverluste und schwache Abschlüsse sorgten dafür, dass die Berliner dauerhaft einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Torhüter Dejan Milosavljev erwischte einen schwachen Tag, auch Ersatzmann Fredrik Genz hatte nicht mehr Glück.

Erst nach 43 Minuten brachte Viran Morros die Gastgeber erstmals in Führung (21:20). 31 Sekunden vor dem Ende traf Paul Drux zum 32:31. Doch sechs Sekunden vor Ende kassierten die Füchse doch noch den Ausgleich. Weiter geht es nach der Länderspielpause beim Tabellenführer SC Magdeburg (1. Mai, 14 Uhr). „Das wird ein Vier-Punkte-Spiel“, sagte Berlins Holm.

