Füchse Berlin verlängern mit Milosavljev und Marsenic

Berlin. Es ist eine gute Nachricht in all dem Corona-Chaos: Die Füchse Berlin haben sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt und binden zwei Leistungsträger langfristig. Torhüter Dejan Milosavljev (25) und Kreisläufer Mijajlo Marsenic (28) haben ihre Verträge beim Handball-Bundesligisten in der Hauptstadt bis 2027 verlängert, wie der Klub vor der Partie gegen den HSV Hamburg am Sonntag mitteilte.

„Mit der Verlängerung von Dejan und Marsa kommen wir der Vollendung unseres Puzzles jetzt sehr nah“, erklärte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. „Beide haben hier in den letzten Jahren gezeigt, wie wertvoll und wichtig sie für das Team sind. Trotz vieler anderer Angebote haben sie sich entschieden, den Fuchs und die damit verbundene Philosophie weiter mitzuprägen und nicht dem Geld aus Szeged und Flensburg zu erliegen.“

Beide Leistungsträger der Füchse Berlin mit Corona infiziert

Milosavljev war 2019 als Champions-League-Sieger aus Skopje nach Berlin gekommen und entwickelte sich auch bei den Füchsen zum Weltklasse-Keeper. In der vergangenen Saison war der 25-Jährige der beste Torhüter der Bundesliga. „In Zukunft möchte ich mit Berlin Titel gewinnen“, erklärte der serbische Nationaltorwart. „Ich freue mich auf diese besondere Herausforderung.“

Marsenic wechselte 2018 zu den Füchsen und reifte seitdem zum Führungsspieler. „Ich bin überglücklich, hier in Berlin verlängert zu haben“, sagte der Kapitän der serbischen Nationalmannschaft. „Jeder weiß, wie viel mir dieser Verein und diese Mannschaft bedeuten.“

Für Sportvorstand Stefan Kretzschmar bleiben damit „zwei Aushängeschilder des Vereins“. Während sich Milsovaljev am Sonntag in der Max-Schmeling-Halle für seine Vertragsverlängerung feiern lassen konnte, fehlte Marsenic. Die Corona-Welle erwischte sieben Spieler der Füchse – Marsenic inklusive. Auch Paul Drux, Tim Matthes, Fredrik Genz, Marko Kopljar, Valter Chrintz, Matthes Langhoff haben sich infiziert.

