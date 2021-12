Corona-Fälle bei den Füchsen: Spiel gegen Löwen abgesagt

Berlin. Corona-Ausbruch bei den Füchsen Berlin: Weil sich drei Spieler des Berliner Handball-Bundesligisten mit dem Virus infiziert haben und am Sonnabend positiv getestet wurden, musste das für Sonnabend geplante Spiel (20.30 Uhr) gegen die Rhein-Neckar Löwen kurzfristig abgesagt werden.

„Es ist die einzig richtige Entscheidung, das Spiel nicht anzupfeifen“, erklärte Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar. „Die Gesundheit aller Spieler auf dem Spielfeld inklusive der Rhein-Neckar Löwen hat hier absolute Priorität. Wir hoffen, dass keine positiven Fälle dazukommen, was leider durchaus möglich ist.“

Alle Spieler der Füchse Berlin doppelt geimpft

Am Freitag waren alle Schnelltests der Mannschaft noch negativ gewesen. Am Spieltag selbst fielen drei Tests dann aber positiv aus. PCR-Testungen bestätigten die Ergebnisse. Erneute Schnelltests bei Ankunft in der Halle der Rhein-Neckar Löwen ergaben weitere positive Befunde. Alle Profis seien doppelt geimpft, hieß es in einer Mitteilung der Füchse. Eine Kettenreaktion mit weiteren Infektionen sei aber nicht auszuschließen.

Ob die Corona-Fälle Auswirkungen auf die European-League-Partie am kommenden Dienstag bei Pfadi Winterthur haben, stand am späten Sonnabend noch nicht fest.

