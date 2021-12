Handball-EM: Wiede im erweiterten Kader, Drux verzichtet

Berlin. Die Handball-EM rückt näher: Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen erweiterten Kader für die Europameisterschaft 2022 (13. Januar bis 30. Januar) benannt. Während Füchse-Kapitän Paul Drux wegen seiner Knieverletzung (Meniskus-OP) schon erklärt hatte, dass er auf den Saisonhöhepunkt verzichten würde, ist sein Teamkollege ein Kandidat.

Fabian Wiede zählt zum 35-köpfigen Aufgebot, aus dem Anfang des kommenden Jahres der EM-Kader berufen wird. Der 27-Jährige hatte bei den Berlinern nach knapp fünf Wochen Verletzungspause gerade sein Comeback gefeiert.

In EM-Vorrunde gegen Belarus, Österreich und Polen

In der Vorrunde trifft das DHB-Team in der slowakischen Hauptstadt Bratislava auf Belarus (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar). Alle Partien beginnen jeweils um 18 Uhr und werden von ARD und ZDF live übertragen. Die ersten beiden Teams erreichen die Hauptrunde, die ab dem 20. Januar ebenfalls in Bratislava ausgetragen wird.

Im Vorfeld der EM trifft die deutsche Mannschaft in zwei Länderspielen auf Serbien (Freitag, 7. Januar, 16 Uhr in Mannheim sowie live in der ARD und Sonntag, 9. Januar, 19.05 Uhr in Wetzlar und live bei SPORT1).

Der 35er-Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die EM 2022:

Tor: Till Klimpke (HSG Wetzlar), Joel Birlehm (SC DHfK Leipzig), Andreas Wolff (VIVE Kielce/Polen), Silvio Heinevetter (MT Melsungen), Johannes Bitter (HSV Hamburg)

Linksaußen: Lukas Mertens (SC Magdeburg), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Rune Dahmke (THW Kiel), Patrick Zieker (TVB Stuttgart)

Rückraum links: Jona Schoch (HBW Balingen-Weilstetten), Philipp Ahouansou (Rhein-Neckar Löwen), Julius Kühn (MT Melsungen), Hendrik Wagner (Eulen Ludwigshafen), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julian Köster (VfL Gummersbach)

Rückraum Mitte: Tim Suton (TBV Lemgo), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig), Philipp Weber (SC Magdeburg), Veit Mävers (TSV Hannover-Burgdorf)

Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), Fabian Wiede (Füchse Berlin), Djibril M’Bengue (FC Porto/Portugal), David Schmidt (Bergischer HC), Christoph Steinert (HC Erlangen)

Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo), Tim Hornke (SC Magdeburg)

Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Patrick Wiencek (THW Kiel), Tim Zechel (HC Erlangen), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Sebastian Firnhaber (HC Erlangen), Tom Bergner (Bergischer HC)