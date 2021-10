Füchse Berlin treffen im Pokal auf den Titelverteidiger

Die Füchse Berlin treten im Achtelfinale des DHB-Pokals gegen den TBV Lemgo an – den Pokalsieger der Vorsaison.

Berlin. Die Aufgabe hätte leichter ausfallen können: Die Füchse Berlin treffen im Achtelfinale des DHB-Pokals auf den TBV Lemgo. Das ergab die Auslosung am Freitagmorgen in Köln. Damit muss der Handball-Bundesligist aus der Hauptstadt gegen den Titelverteidiger ran.

„Auswärts im Pokal ist immer eine schwere Hürde“, erklärte Trainer Jaron Siewert, „dazu noch gegen einen direkten Ligakonkurrenten, der dieses Jahr auch international vertreten ist. Gegen den amtierenden Titelträger anzutreten, macht die Aufgabe attraktiv und herausfordernd zugleich.“

Final Four findet im April 2022 statt

Gespielt wird die Runde der letzten 16 voraussichtlich am 14. und 15. Dezember. Die Füchse hatten sich mit einem Sieg gegen Bundesliga-Aufsteiger HSV Hamburg ins Achtelfinale gekämpft (29:28), Lemgo setzte sich gegen Zweitligist TSV Bayer Dormagen durch (31:28).

Die Ostwestfalen, bei denen die Ex-Füchse Bjarki Elisson und Frederik Simak spielen, hatten sich den Titel im Juni im Finale gegen die MT Melsungen gesichert (28:24). Das Final-Four-Turnier in dieser Saison findet am 23./24. April 2022 in Hamburg statt.

Mehr über die Füchse Berlin lesen Sie hier.