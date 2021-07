Europameister Morros wechselt zu den Füchsen Berlin

An ihm müssen die Gegner der Füchse Berlin in Zukunft erst einmal vorbeikommen: Viran Morros.

Berlin. Die Füchse Berlin bekommen hochkarätige Unterstützung: Der spanische Europameister Viran Morros wechselt für die kommende Saison 2021/22 zum Handball-Bundesligisten in die Hauptstadt und soll die Lücke schließen, die Abwehrchef Jakov Gojun nach seinem Abgang hinterlassen hat.

„Viran wird uns bei unserer weiteren Entwicklung viel Erfahrung und Gewinnermentalität geben. Er hat einen großartigen Charakter und hat mich in den Gesprächen absolut überzeugt, sowohl eine sportliche Bereicherung zu sein als auch ein Mentor für unsere jungen Spieler“, erklärte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar.

Füchse Berlin bekommen einen echten Titelsammler

Der 37-Jährige ist im linken Rückraum unterwegs, spielte zuletzt bei Paris St. Germain und wurde dort dreimal in Folge französischer Meister. Nebenbei kann der 1,99-Meter-Hüne auch noch drei Champions-League-Titel, diverse spanische Meisterschaften, den Weltmeistertitel 2013 und die Europameistertitel 2018 und jüngst 2020 vorweisen.

„Zum jetzigen Zeitpunkt einen solch großartigen Spieler verpflichten zu können, ist für die Füchse Berlin etwas ganz Besonderes“, erklärte Geschäftsführer Bob Hanning stolz. Trainer Jaron Siewert hofft vor allem auf einen positiven Effekt durch Morros’ Professionalität. „Er bringt eine Siegermentalität mit, die für uns ein deutlicher Mehrwert sein kann“, erklärte der Coach.

Morros trifft bei Olympia auf Füchse-Kapitän Drux

Wenn die Füchse am kommenden Montag, 26. Juli, in die Vorbereitung auf die neue Saison einsteigen, wird Morros allerdings noch nicht dabei sein. Der Nationalspieler weilt mit der spanischen Auswahl bei den Olympischen Spielen in Tokio und trifft dort in der Vorrunde auf das deutsche Team um Füchse-Kapitän Paul Drux – gleich im ersten Gruppenspiel am kommenden Sonnabend, 24. Juli (9.15 Uhr).

