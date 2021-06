Füchse-Duo Drux und Wiede: Im Doppelpack nach Tokio

Fabian Wiede und Paul Drux von den Füchsen Berlin kämpfen im Saisonendspurt um ein Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio.

Berlin. Ein Punkt fehlt noch. Ein Punkt, um den Traum von Europa auch in dieser Saison wieder zu erfüllen. Wenn die Füchse Berlin an diesem Sonnabend gegen Balingen-Weilstetten antreten (20.30 Uhr, Sky), würde schon ein Unentschieden reichen, um nicht mehr von Rang fünf verdrängt werden zu können.

Die Ausgangsposition dafür hat sich die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert in einem schweißtreibenden Spiel in Flensburg am Donnerstag erarbeitet. Bei gefühlten 45 Grad in der Halle erkämpften sie sich den ersten Auswärtssieg gegen die SG seit elf Jahren (33:29). Der Lohn: Zwei Punkte und die Aussicht auf die Qualifikation für die European League. Mittendrin: Kapitän Paul Drux und Fabian Wiede.

Die beiden Nationalspieler fiebern aber nicht nur wegen der rosigen Aussichten auf den Saisonendspurt hin. Am 28. Juni, zwei Tage nach Ende Bundesliga-Spielzeit, nominiert Handball-Bundestrainer Alfred Gislason seinen Kader für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). Und das Berliner Duo will unbedingt dabei sein.

„Dieses Olympia-Turnier findet nur alle vier Jahre statt, und da ist es das Größte für einen Sportler, da teilzunehmen“, sagt Wiede in der neuen Folge „Helden der Hauptstadt“, dem Podcast des Olympiastützpunktes Berlin und der Berliner Morgenpost. „Das ist ein Lebenstraum, den man schon als kleiner Junge hat.“

Einmal konnten sich Drux und Wiede diesen Lebenstraum schon erfüllen. 2016 waren sie in Rio dabei, holten mit der deutschen Nationalmannschaft die Bronze-Medaille. „Das sind Eindrücke, die man da gewonnen hat, die wird man sein Leben lang nicht mehr vergessen“, erzählt Drux. „Ich denke da sehr gern dran zurück.“

In Tokio geht es für das DHB-Team gegen Frankreich und Spanien

Dabei ist eine Olympia-Teilnahme auch immer ein großes Opfer. Die Saison der Handballer ist eng getaktet, jedes Jahr im Januar steht eine Europa- oder Weltmeisterschaft an, eine Winterpause gibt es also nicht wirklich. Dazu unzählige Partien in der Liga, im nationalen Pokal und auf internationalem Parkett. Im Sommer bleiben dann maximal drei Wochen, um durchzuschnaufen, ehe die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt.

Und genau diese freien Wochen opfern die Profis, wenn sie nach Tokio wollen. „Körperlich gesehen wäre es besser, dieses Turnier nicht zu bestreiten“, sagt Wiede im Hinblick auf die fehlende Regeneration. Zudem fällt auch noch Urlaub mit der Familie aus. „Ich hätte den Sommer auch lieber mit meinem Sohn verbracht“, ergänzt der 27-Jährige, der vor vier Monaten Vater geworden ist. „Aber es ist Olympia, da sagt man nicht nein.“

Kurz nach Ende der Saison und anschließender Kadernominierung startet am 5. Juli die Olympia-Vorbereitung – inklusiver zweier Testspiele gegen Brasilien (9. Juli, 20.15 Uhr) und Ägypten (11. Juli, 15.05 Uhr). In Tokio startet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) dann in Vorrundengruppe A gegen Europameister Spanien (24. Juli), Argentinien (26. Juli), Rekordweltmeister Frankreich (28. Juli), Norwegen (30. Juli) und Brasilien (1. August). Die ersten vier Teams ziehen ins Viertelfinale ein.

Füchse-Profis rechnen sich gute Chancen aus

Noch hat sich Bundestrainer Gislason nicht in die Karten schauen lassen, was seinen Kader angeht. Der Isländer steht über die gesamte Saison in Kontakt mit seinen Schützlingen, telefoniert regelmäßig mit den Nationalspielern. Auch mit Drux, der die letzten Länderspiele und auch das Olympia-Qualifikationsturnier Mitte März wegen Verletzungen verpasst hatte. Trotzdem weiß der 26-Jährige: „Da sind noch alle Chancen offen.“

Wiede muss eingestehen, dass er nach einer langwierigen Schulterverletzung „noch gewisse Defizite“ hat. „Mir hat die Vorbereitung schon gefehlt, das war nicht gut, dass ich direkt wieder ins kalte Wasser geworfen wurde, fast jedes Spiel durchspielen musste. Da konnte ich gar nicht durchschnaufen. Dann kam der Sohn dazu, sodass die Nächte auch mal kürzer sind. Trotzdem bin ich mir sicher, dass ich bis zum Sommer die Form erreiche, mit der ich der Mannschaft in Tokio helfen kann.“

Wenn es nach dem Füchse-Duo geht, fahren sowieso beide mit nach Tokio. Weil Sportler auf die Frage nach ihrer eigenen Chancen-Einschätzung meist auf die Entscheidung des Trainers verweisen, haben Drux und Wiede kurzerhand die Chancen des jeweils anderen eingeschätzt.

Gegenseitige Wertschätzung der beiden ist groß

Paul sei ein „Gute-Laune-Typ“, sagt Wiede, „man kann mit ihm über alles reden. Er ist nicht nur auf dem Feld sehr wichtig, sondern auch abseits des Platzes ein Ansprechpartner, um Sorgen und Probleme loszuwerden. Aber auf dem Platz ist Paul mit seiner Energieleistung und den Eins-gegen-Eins-Situationen für jeden Gegner unangenehm. Und für uns bei der Nationalmannschaft und auch bei den Füchsen Berlin nicht zu ersetzen.“

Andersrum ist die Wertschätzung mindestens genauso groß. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass Fabi mitfährt“, erklärt Drux, „weil er einfach dieses Besondere hat, den Unterschied machen kann, das hat nicht jeder. Er ist super vielseitig einsetzbar, das ist natürlich Gold wert.“ Entscheiden wird das in wenigen Tagen der Bundestrainer.

