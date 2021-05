Füchse Berlin wollen gegen Erlangen offene Rechnung begleichen

Berlin. Die Erinnerung schmerzt bis heute. Im Februar verloren die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga beim HC Erlangen überraschend mit 27:30 – eine Niederlage, die mehr war als ein verlorenes Spiel. Tatsächlich markierte die Pleite den Auftakt einer frustrierenden Saisonphase. In der Folge holte die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert (27) nur noch einen Sieg aus sechs Pflichtspielen.

Umso größer ist die Motivation, das Bild am Sonntag (16 Uhr, Sky) in der Max-Schmeling-Halle wieder geradezurücken. „Wir haben noch eine offene Rechnung“, sagt Siewert: „Erlangen hat ebenfalls durchwachsene Ergebnisse erzielt und den ein oder anderen Verletzen zu beklagen. Dennoch ist es eine extrem gefährliche Mannschaft, die jedes Team schlagen kann, wenn sie ihr Potenzial abruft.“

Füchse Berlin spüren Kräfteverschleiß

Die Berliner Chancen auf den Europapokalplatz sind nach wie vor intakt, momentan rangieren sie in der Tabelle auf Platz sechs. Erlangen reist als Zwölfter an die Spree, verlor am Mittwoch in eigener Halle deutlich gegen Füchse-Verfolger Wetzlar. Der Hauptstadtklub nutzte derweil die Gelegenheit, um sich den Frust des verlorenen Endspiels in der European League von der Seele zu werfen und bezwang Lemgo Lippe mit 30:24.

Das Selbstvertrauen dürfte also zurückgekehrt sein, allerdings hinterlässt der physische Verschleiß sichtbare Spuren. Zur Regeneration blieb kaum Zeit. „Man hat gesehen, dass wir eine hohe Belastung in den letzten Wochen hatten“, sagt Coach Siewert, „einige waren schnell am Pumpen. Die Jungs sind schon am Anschlag.“

Geringer wird die Beanspruchung in der nächsten Zeit nicht. Bis Ende Juni warten auf die Füchse noch acht Spiele. Ein Erfolg gegen Erlangen täte daher doppelt gut. Als Versöhnung mit der Vergangenheit – und als Energiespender für die Zukunft. JL

