Strahlende Gesichter: Johan Koch (l.), Fabian Wiede (2.v.r.), Hans Lindberg (r.) und Paul Drux (hinten) freuen sich über den EHF-Cup-Sieg 2018 in Magdeburg.

Die Füchse treten ab Sonnabend in Mannheim zu ihrem sechsten Final Four im Europapokal an. Als ambitionierter Titelanwärter.