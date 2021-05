Füchse Berlin: Kopljar rettet den Füchsen Berlin das Remis

Berlin. Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga die nächste Pleite gerade noch abwenden können. Am Donnerstagabend erkämpften sich die Berliner beim TSV Hannover-Burgdorf in der Schlussphase ein 27:27 (12:13). Trotz des Punktes konnten die Füchse aber nicht an die zuletzt guten Leistungen gegen die Rhein-Neckar Löwen und Kiel anknüpfen. Bester Berliner Werfer war Hans Lindberg mit neun Toren.

„Wir haben es uns schon gedacht, dass es heute ein hartes Stück Arbeit wird. Wir sind schwer reingekommen und haben uns das Leben schwer gemacht. Am Ende sind wir glücklich, dass wir den einen Punkt mit zurück nach Berlin nehmen. Am Anfang lassen wir einige freie Würfe aus und wir haben zu wenig Durchbrüche geschafft“, sagte Füchse-Spieler Paul Drux bei Sky.

Füchse Berlin treffen das Tor nicht

Die Füchse gingen zwar 1:0 in Führung, trotzdem fanden sie zunächst gar nicht in die Partie. Die Gastgeber wirkten aufmerksamer und gedankenschneller. Die Berliner hingegen scheiterten mit teilweise völlig offenen Würfen entweder an Hannover-Schlussmann Domenico Ebner oder am Aluminium. Über neun Minuten gelang nur ein Treffer. Und so liefen die Füchse erst einmal einem Rückstand hinterher.

Mitte der ersten Hälfte kamen sie dann durch gute Abwehrarbeit besser ins Spiel. Durch schnelle Gegenstöße kämpften sie sich wieder zurück. Nach fast 26 Minuten gingen sie sogar erstmalig mit zwei Toren in Führung (12:10). Doch danach wurde Berlin nachlässig, es ging mit einem Rückstand in die Kabine.

Füchse Berlin sind zu nachlässig in der Abwehr

Der wuchs gleich nach dem Seitenwechsel wieder auf drei Treffer an (13:16). In der Berliner Deckung taten sich zu oft zu große Lücken auf. Die Partie wurde nun hektischer und Hannovers Fabian Böhm sah in 35. Minute nach einem harten Foul an Fabian Wiede die Rote Karte.

Die Füchse kämpften sich in der Schlussphase wieder auf einen Treffer heran. Fünf Sekunden vor dem Ende rettete Marko Kopljar mit seinem Tor zum Endstand aber doch noch einen Zähler.

