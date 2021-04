Sieg gegen Ludwigshafen: Füchse schöpfen neuen Mut

Berlin. Der Einstand war unglücklich. Nach dreieinhalb Wochen Corona-Zwangspause kam Hans Lindberg in der 23. Minute auf das Feld. Ein Siebenmeter sollte es werden. Zum Warmwerden. Doch der Ball landete am Bein von Ludwigshafens Torhüter. Konsequenzen hatte der Fehlwurf keine. Die Füchse Berlin gewannen das Duell gegen die Eulen am Donnerstagabend mit 28:22 (12:13). Dank Lindberg. Der nach der Pause die Aufholjagd einläutete.

„In den letzten Wochen hat nicht viel funktioniert, da wurde dann auch an dem gezweifelt, was man kann. Deshalb tat es uns sehr gut, den Sieg geholt zu haben und mit einem Positiv-Gefühl in die kommende Woche gehen zu können“, sagte Trainer Jaron Siewert, der mit seiner Mannschaft auf Rang sechs vorrückte. Nach der unglücklichen 24:25-Niederlage am vergangenen Sonntag in Göppingen und sieben Pleiten aus den letzten neun Liga-Partien tat dieser Sieg also nicht nur in der Tabelle gut. Er gibt auch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

Zwei Füchse-Profis nach dreieinhalb Wochen zurück

Dabei waren die Füchse erst mal in wohlbekannte Muster zurückgefallen. Zu viele Fehler und eine löchrige Abwehr, die den Gegner aus Ludwigshafen in der ersten Hälfte einlud, immer wieder in Führung zu gehen. Das änderte sich in Halbzeit zwei. Mit einem Vier-Tore-Lauf direkt nach Wiederanpfiff setzten sich die Berliner ab. Rechtsaußen Lindberg glich aus (13:13/32. Minute), per Dreierpack baute Lasse Andersson den Vorsprung auf sechs Tore aus (22:16/45.).

Der Däne war mit sieben Toren bester Werfer der Füchse. Und durfte auf dem Platz nicht nur seinen Landsmann Lindberg zurück begrüßen. Auch Jacob Holm war wieder dabei, feierte sein Comeback mit dem Treffer zum 26:20 (54.). Die beiden dänischen Nationalspieler hatten sich Mitte März auf Länderspielreise mit dem Coronavirus infiziert, mussten seitdem pausieren. „Die beiden zurückzuhaben, ist einfach unglaublich wichtig“, sagte Trainer Siewert.

Am kommenden Dienstag geht es nach Montpellier

Dass den Füchsen damit nur noch zwei Leistungsträger fehlen (Paul Drux nach Knie-OP und Milos Vujovic mit Fußverletzung) macht Mut. Immerhin gilt es in der Liga, den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten und in der European League das anvisierte Final Four zu erreichen. Den ersten Schritt dahin müssen die Berliner am kommenden Dienstag machen. Dann steht das Viertelfinal-Hinspiel in Montpellier (20.45 Uhr, DAZN) an.

