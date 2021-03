Füchse machen in Europa Schritt Richtung Viertelfinale

Berlin. Sie brauchten ein wenig Anlauf. Um genau zu sein: 30 Minuten. Dann waren die Füchse Berlin endlich im Spiel. Und machten schließlich einen wichtigen Schritt Richtung Viertelfinale der European League. Im Achtelfinal-Hinspiel bei den Österreichern von Fivers Margareten holten die Berliner Handballer am Dienstagabend ein 35:27 (17:15) und verschafften sich damit eine exzellente Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag in der Schmeling-Halle.

„Die zweite Halbzeit war stark“, sagte Trainer Jaron Siewert. „In der ersten Halbzeit waren wir vom Kopf und von der Bereitschaft her nicht da.“ Dass die Füchse enorme Anlaufschwierigkeiten hatten, war auch dem dezimierten Kader geschuldet, mit dem die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert nach Wien gereist war. Neben Paul Drux (Knie-OP), Hans Lindberg und Jacob Holm (beide Corona) war kurzfristig auch noch Linksaußen Milos Vujovic ausgefallen. Wie schon in den vergangenen beiden Partien gegen Minden (28:25) und Magdeburg (24:29) verstärkten deshalb vier Spieler aus der A-Jugend das Team.

Am Sonnabend empfangen die Füchse Berlin die Leipziger

Dass sich die Berliner angesichts des durchgewürfelten Kaders erst mal finden mussten, war der Grund dafür, dass die österreichischen Gastgeber in der ersten Hälfte noch mithalten konnten. Mit Wiederanpfiff war die Schonzeit allerdings vorbei. Die Füchse spielten im Angriff wie entfesselt, zimmerten einen Ball nach dem nächsten ins Netz und ließen dem dann doch deutlich unterlegenen Gegner keine Chance.

Drei Gegentore in der ersten Viertelstunde in Halbzeit zwei waren der Beleg für eine stabile Abwehr und einen Keeper, der viel besser im Spiel war als noch in den ersten 30 Minuten. Zehn Paraden hatte Dejan Milosavljev am Ende vorzuweisen. Im Angriff ließen Fabian Wiede (vier Tore), Mijajlo Marsenic (sechs) und Marian Michalczik (vier) kaum Chancen liegen. Mit einem Polster von zehn Toren (27:17/41. Minute) ließ Trainer Siewert dann auch seine Youngster los. Nils Lichtlein (18) und Marcel Nowak (19) dankten es mit ihren ersten Toren auf europäischem Parkett.

Bevor Fivers Margareten zum Rückspiel nach Berlin kommt, geht es für die Füchse in der Bundesliga weiter. Der Gegner am Sonnabend heißt SC DHfK Leipzig (20.30 Uhr, Sky).

