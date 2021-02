Füchse werden Opfer der Flensburger Effizienz

Berlin. Dejan Milosavljev haderte, tigerte immer wieder unruhig vor seinem Tor hin und her. Der Keeper der Füchse Berlin war mit seiner Leistung nicht zufrieden, wusste, dass er mit dafür verantwortlich war, dass der Berliner Handball-Bundesligist am Donnerstag die nächste Niederlage kassierte. Das 29:33 (13:15) gegen die SG Flensburg-Handewitt war eines Spitzenspiels würdig gewesen – spannend, leidenschaftlich und kampfbetont. Am Ende aber wurde die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert Opfer der gnadenlosen Flensburger Effizienz.

„Heute hat die Mannschaft gewonnen, die abgeklärter gespielt hat“, bilanzierte der Berliner Coach. „Wir waren heiß, wir wollten kämpfen, Flensburg vor Aufgaben stellen. Das ist uns nicht so ganz gelungen, jetzt sind wir natürlich extrem enttäuscht.“

Füchse finden keine Mittel gegen effiziente Flensburger

Dabei war die Vorstellung der Füchse gar nicht so schlecht. Die Berliner präsentierten sich in der Abwehr nicht mehr so anfällig wie noch beim 27:30 in Erlangen am vergangenen Wochenende. Auch die vielen Passfehler im Angriffsspiel, wie beim 34:34 in der European League gegen Nimes am Dienstag, hatten sie abgestellt.

Doch der Tabellenführer aus dem Norden zeigte, warum er die Bundesliga momentan anführt, war der erwartet schwere Gegner, der kaum Fehler machte. Fast jeder Ball, der aufs Füchse-Tor ging, zappelte auch im Netz. Torhüter Milosavljev kam gerade mal auf vier Paraden. „Auf der Torhüterposition hatten wir nicht die Leistung, die wir brauchen, um so ein Spiel zu gewinnen“, erklärte Trainer Siewert.

Am Sonntag steht für die Füchse das nächste Topspiel an

Weil die Berliner dann nicht mehr mit dem fehlerfreien Spiel der Gäste mithalten konnten, wurde der Abstand in Halbzeit zwei immer größer. Erst drei Tore (14:17/33. Minute), dann vier (18:22/41.) und schließlich fünf (22:27/49.). Flensburgs Hampus Wanne steuerte allein zwölf Tore bei, acht davon per Siebenmeter. „Diesem Rückstand sind wir bis zur Schlusssirene hinterher gerannt“, erkannte der Siewert.

Am Ende stand die zweite Bundesliga-Niederlage in Folge. In der Tabelle rutschen die Füchse deshalb zurück auf Rang drei – hinter die Rhein-Neckar Löwen. Die Chance, die Verhältnisse wieder geradezurücken, haben die Berliner am Sonntag (13.30 Uhr, Sky), dann kommen die Mannheimer zum nächsten Topspiel in die Max-Schmeling-Halle.

