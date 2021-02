Die Füchse Berlin spielen in der European League gegen Nimes nur unentschieden. Bleiben aber immerhin ungeschlagen.

Füchse Berlin In letzter Sekunde: Füchse nur mit Remis gegen Nimes

Berlin. Die Serie der Füchse Berlin wackelte. Sie wackelte am Dienstagabend in der European League gegen Nimes Gard gewaltig. Dank eines mühsam erkämpften und auch recht glücklichen 34:34 (16:17) aber hält sie trotzdem. Die Handballer aus der Hauptstadt bleiben international ungeschlagen, haben nun seit acht Spielen keine Niederlage kassiert. Und damit Platz eins in Gruppe B gefestigt.

Zufrieden waren sie deshalb aber absolut nicht. „Am Ende sind es Kleinigkeiten, die bei uns gerade nicht passen“, monierte Trainer Jaron Siewert. Vor allem in der Abwehr, aber auch im Angriff hakte es immer wieder. Die geforderte Reaktion nach der 27:30-Niederlage gegen Erlangen vom vergangenen Sonnabend blieb also aus. Stattdessen wirkte das Spiel der Berliner behäbig, Fehler häuften sich, die der Gegner aus Frankreich zu nutzen wusste.

Lasse Andersson ist mit neun Toren bester Werfer der Füchse

Dementsprechend eng ging es zu, keine Mannschaft konnte sich absetzen. Ein kleines Zwischenhoch in der ersten Hälfte bescherte den Füchsen dank dreier Tore von Lasse Andersson eine Drei-Tore-Führung (11. Minute). Die hielt aber nur wenige Minuten, dann war Nimes wieder dran. Ebenso in der Halbzeit zwei, als die Berliner mal auf zwei Tore wegziehen konnten (22:20 durch Marko Kopljar/37.) und kurze Zeit später doch wieder den Ausgleich kassierten.

„Es war schwer für uns die Zweikämpfe mit der nötigen Härte und Konsequenz zu verteidigen“, erklärte Coach Siewert. So auch in der Schlussphase. Als erst Andersson (mit neun Toren bester Werfer) zum 34:33 traf und die Gäste aus Südfrankreich mit der Schlusssirene noch ausglichen. „Das ist einfach sehr ärgerlich“, befand Siewert, „aber wir haben nicht viel Zeit, um das aufzuarbeiten.“

Am Donnerstag wartet der nächste Brocken auf die Füchse

Schon am Donnerstag geht es weiter – mit dem Topspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt (19 Uhr, Max-Schmeling-Halle und Sky). Die Bundesliga-Partie hatte eigentlich am 15. November stattfinden sollte, war aber wegen Corona-Fällen bei den Füchsen abgesagt worden. Die kurzfristige Neuansetzung war möglich geworden, weil das für Donnerstag geplante Champions-League-Spiel der Flensburger gegen den FC Porto ausfällt.

Damit erwarten die Füchse in dieser Woche gleich zwei harte Brocken. Am Sonntag folgt noch das Heimspiel gegen den direkten Tabellennachbarn aus Mannheim, die Rhein-Neckar Löwen (13.30 Uhr, Sky).

