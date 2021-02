Nachholspiel terminiert: Füchse empfangen Flensburg

Die Füchse Berlin spielen an diesem Donnerstag in der heimischen Schmeling-Halle gegen Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt.

Berlin. Kurzfristige Spielplanänderung für die Füchse Berlin: Der Handball-Bundesligist empfängt am Donnerstag Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt. Wie die Berliner am Dienstag mitteilten, wird das Duell vom achten Spieltag um 19 Uhr in der Max-Schmeling-Halle (und live bei Sky) nachgeholt. Die Partie hatte ursprünglich am 15. November stattfinden sollen, musste aber wegen zwei Corona-Fällen bei den Füchsen abgesagt werden.

Die kurzfristige Ansetzung war möglich geworden, weil das für Donnerstag geplante Champions-League-Spiel der Flensburger gegen den FC Porto abgesagt werden musste. Portugal gilt als Hochrisikogebiet, eine Einreise wäre nur möglich gewesen, wenn sich Flensburg nach der Rückkehr in 14-tägige Quarantäne begeben hätte. Aus dem gleichen Grund hatte auch schon die European-League-Partie der Füchse bei Sporting Lissabon nicht stattfinden können. Flensburg, Berlin und die HBL reagierten auf die entstandene Terminlücke.

Auf die Füchse Berlin wartet nun ein hartes Programm

Damit hat der Tabellenzweite nach dem European-League-Spiel am Dienstag (18.45 Uhr gegen Nimes) gleich zwei Topspiele vor der Brust. Nach dem Match gegen Flensburg empfängt die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert am kommenden Sonntag auch noch den Tabellennachbarn aus Mannheim, die Rhein-Neckar Löwen (13.30 Uhr, Sky).

Nach der Ansetzung des Flensburg-Spiels bleiben also noch drei Duelle übrig, die einen Nachholtermin brauchen: Die beiden Partien in der European League gegen Lissabon und Nimes Gard (beide auswärts) sowie das Bundesliga-Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen.

