Der große WM-Check der Füchse-Experten

Berlin. Der Countdown läuft. An diesem Freitag steigt die deutsche Nationalmannschaft mit ihrem Gruppenspiel gegen Uruguay (18 Uhr, ARD) in die Handball-Weltmeisterschaft ein. Zeit also, um die wichtigsten Fragen zum Turnier in Ägypten zu beantworten. Wer sind die Favoriten, was kommt auf die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) zu, wie weit kommt sie und muss dieses Turnier überhaupt sein? Die Antworten mit geballter Expertise von den Füchsen Berlin:

Füchse-Profi Fabian Wiede zur deutschen Mannschaft: „Ich hoffe, dass es ein bisschen so läuft wie 2016“, sagt der Nationalspieler, der wegen einer Schulterverletzung auf die WM verzichtet. Vor vier Jahren hatte das deutsche Team bei der EM ebenfalls ohne einige Leistungsträger auskommen müssen, sich aber dennoch ins Turnier gekämpft. „Da hat uns niemand auf dem Schirm gehabt und trotzdem haben wir am Ende den Titel geholt“, sagt der 26-Jährige.

Füchse-Profis Drux und Michalczik können Führungsrolle einnehmen

Die Voraussetzungen in diesem Jahr sind nach sieben Absagen und Ausfällen ähnlich. Optimistisch ist Wiede dennoch. „Viertelfinale schaffen wir auf jeden Fall. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, schaffen wir es auch ins Halbfinale. Es ist ein Turnier, da ist alles möglich“, erklärt Wiede, der dem deutschen Team als Spielmacher fehlen wird. Seine Rolle könnten Philipp Weber, aber auch seine Füchse-Teamkollegen Marian Michalczik und Paul Drux übernehmen. „Ich bin davon überzeugt, dass sie das Spiel gut leiten und führen können“, meint Wiede, der auch den WM-Debütanten Juri Knorr mit „seinem sehr guten Spielverständnis“ auf dem Zettel hat.

In der Abwehr, in der mit Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek der zuverlässige Innenblock fehlt, setzt Wiede auf Johannes Golla. „Er hat in Flensburg schon gezeigt, dass er auf einem Top-Niveau spielen kann, dass er trotz seines jungen Alters vor allem in der Champions League viel Erfahrung gesammelt hat.“ Zusammen mit DHB-Neuling Sebastian Firnhaber wird Golla „eine entscheidende Rolle spielen“.

Uruguay und Kap Verde sind nur schwer einzuschätzen

Füchse-Cheftrainer Jaron Siewert zu den deutschen Gruppengegnern: „Da fällt eine Einschätzung wirklich schwer“, muss der 26-Jährige zugeben. Uruguay und Kap Verde, die beiden ersten Gegner der deutschen Mannschaft, sind absolute Underdogs im Handball-Kosmos. „Aber da darf man als Deutschland trotzdem so selbstbewusst sein zu sagen, dass man gegen diese beiden Teams gewinnen muss“, erklärt Siewert. Spannender wird da das dritte Gruppenspiel gegen Ungarn. „Das wird schon so ein kleines Finale“, sagt der Trainer. „Das ist absolut keine schlechte Mannschaft, die haben teilweise echt gute Spieler, sei es Mate Lekai oder Richard Bodo. Das ist dann schon ein Gegner, mit dem man sich messen muss, wenn man weiterkommen will.“ Und das wird die DHB-Auswahl – als Gruppenerster, wenn es nach Siewert geht.

Deutsche Mannschaft holt die Bronze-Medaille

Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar zu den Favoriten: „Ich persönlich glaube, dass Norwegen die stärksten Karten hat und dieses Jahr endlich mal den Titel holen wird“, legt sich der Ex-Nationalspieler (47) fest. „Jahrelang immer Zweiter gewesen, dicht dran. Aber dieses Jahr halte ich sie für stark genug, um den ganz großen Wurf zu landen.“ Auch weil die Norweger mit Sander Sagosen „den stärksten Spieler der Welt in ihren Reihen“ haben, erklärt Kretzschmar, der dem deutschen Team aber immerhin die Bronze-Medaille zutraut. Und Gastgeber Ägypten? „Die könnten die Überraschungsmannschaft des Turniers werden.“

Titelverteidiger Dänemark, der mit den beiden Füchse-Profis Lasse Andersson und Jacob Holm antritt, sieht Kretzschmar in diesem Jahr nicht ganz vorn. Ebenso wenig wie die Franzosen, die auf ihren Superstar Nikola Karabatic (Kreuzbandriss) verzichten müssen.

WM soll Spaß nach Deutschland vermitteln

Füchse-Geschäftsführer und DHB-Vizepräsident Bob Hanning zum Turnier: „Es ist von elementarer Bedeutung, dass wir den Sport repräsentieren und nicht in Vergessenheit geraten“, erklärt der Berliner. „Und dafür ist eine Nationalmannschaft immer das Kerngeschäft.“ Deshalb man in Ägypten nicht nur für den Handball, sondern auch für die anderen Sportarten wie Basketball, Volleyball oder Eishockey. „Sonst haben wir mit dem Fußball bald nur noch eine reine Monokultur in Deutschland“, meint Hanning, der als DHB-Vizepräsident sein letztes großes Turnier erlebt, bevor er im Sommer abtritt.

Dass die Austragung des Turniers mitten in der Corona-Pandemie mit neuen Virusmutanten und immer mehr Todesfällen stark in der Kritik steht, versteht der 52-Jährige. „Die erste Zielsetzung ist, dass wir alle wieder gesund nach Hause kommen“, sagt der Manager, der in der WM aber auch Chancen sieht: „Die zweite Zielsetzung ist, dass wir die Menschen vor dem Fernseher begeistern und ein Stücken aus der Tristesse rausholen und ein bisschen Spaß nach Deutschland vermitteln können.“ Sportlich hat sich der DHB ebenfalls ein Ziel gesetzt. Das Viertelfinale soll’s mindestens sein.