Für die Füchse kommt die Handball-WM zur Unzeit

Jaron Siewert, Trainer der Füchse Berlin, will nach der WM-Pause an die jüngste Erfolgsserie anknüpfen.

Die Füchse haben sich nach acht Siegen in Folge in der Spitzengruppe der Bundesliga eingenistet, müssen jetzt aber erstmal pausieren.

Berlin. Es ist schon eine recht ansehnliche Momentaufnahme. Die Füchse Berlin auf Tabellenplatz vier der Handball-Bundesliga. Auf Tuchfühlung mit den absoluten Spitzenteams um Meister Kiel, Tabellenführer Flensburg und die Rhein-Neckar Löwen. Eine Momentaufnahme, die sogar über mehrere Wochen bestehen bleibt. Schließlich geht die Liga jetzt in ihren alljährlichen Winterschlaf. WM-Pause ist angesagt.

Dabei kommt dieses Turnier zur Unzeit. Nicht nur wegen der weiterhin grassierenden Corona-Pandemie, die einige Nationalspieler dazu veranlasst hatte, auf eine Teilnahme zu verzichten. Sie kommt auch den Füchsen nicht ganz gelegen, wenn man sich anschaut, welchen Lauf die Berliner gerade haben. Acht Siege in der Liga in Folge, wettbewerbsübergreifend sogar seit elf Spielen ungeschlagen.

„Da würde ich fast gern jetzt weiterspielen“, sagt Trainer Jaron Siewert. Am Sonntag feierte seine Mannschaft mit dem 29:23 in Lemgo einen gelungenen Jahresabschluss. Nach äußerst turbulenten zwölf Monaten: Trainerwechsel, Corona-Krise, beinahe Insolvenz, und dann so etwas wie eine sportliche Auferstehung.

Füchse: Erfolg ist kein Selbstläufer

Coach Siewert hatte im Sommer mit großen Hoffnungen seinen Job an der Seitenlinie aufgenommen. Musste aber schnell erkennen, dass der Erfolg trotz des hochkarätig verstärkten Kaders kein Selbstläufer wird. Ein durchwachsener Start ließ die Titel-Träume und Champions-League-Ambitionen in weite Ferne rücken. Zu allem Überfluss wurden dann auch die Füchse nicht vom Coronavirus verschont. Weil sich mit Marian Michalczik und Milos Vujovic zwei Spieler mit Covid-19 infiziert hatten, musste die gesamte Mannschaft in Quarantäne. Eine Woche lang kein richtiges Training, raus aus dem Rhythmus, während der Rest der Liga weitermachte.

Im Nachhinein betrachtet war das gefürchtete Horrorszenario die Initialzündung für die Berliner. Seit der Zwangspause läuft’s. „Wir sind eine der wenigen Mannschaften, die eine Quarantäne-Zeit positiv weggesteckt haben“, erklärt Siewert. „Seitdem arbeiten wir sehr sehr gut, haben eine gute Stimmung.“ Und Erfolg.

Nun muss der 26 Jahre alte Trainer aber erst einmal auf fünf Spieler verzichten. Mit Paul Drux und Michalczik (Deutschland) sowie Lasse Andersson und Jacob Holm (Dänemark) fahren gleich vier Rückraumspieler zur WM nach Ägypten. Zudem ist auch Rechtsaußen Valter Chrintz (Schweden) nominiert.

Doch die Abstellung der Nationalspieler kann auch ein Vorteil für die Füchse sein. Spieler wie Michalczik und Chrintz, die wegen Corona-Infektion oder interner Konkurrenz in den vergangenen Wochen eher selten auf dem Feld standen, können bei der WM wichtige Spielpraxis sammeln. Ein Faktor, der sich nach der Turnierpause auszahlen könnte.

„Aber man wird sehen, wie schnell wir nach der WM wieder hoffentlich in unseren Rhythmus hineinfinden“, ist Trainer Siewert vorsichtig. Seine Spieler sind – euphorisiert durch die Erfolge der vergangenen Wochen – deutlich optimistischer. „Dieses Jahr war gut für uns“, schrieb Torhüter Dejan Milosavljev bei Instagram, „aber wir werden nächstes Jahr noch besser sein“. Die Momentaufnahme mit Platz vier, sie soll also wirklich nur eine Momentaufnahme bleiben.