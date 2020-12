Füchse-Profi Lindberg ist gegen Stuttgart nicht zu stoppen

Die Füchse Berlin feiern dank Torjäger Hans Lindberg beim 31:25 gegen Stuttgart den sechsten Sieg in Folge.

Berlin. Auch bei Treffer Nummer elf schnellte noch die Faust gen Hallendecke. Hans Lindberg bekam am Dienstagabend einfach nicht genug. Der 39 Jahre alte Profi der Füchse Berlin zirkelte von seiner rechten Seite aus so gut wie jeden Ball in den Kasten. Der Lohn: elf Tore und ein 31:25 (15:15) des Berliner Handball-Bundesligisten gegen den TVB Stuttgart.