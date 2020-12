Die Füchse Berlin müssen am Sonnabend in Ludwigshafen ohne Frederik Simak antreten. Der Rückraumspieler wechselt nach Lemgo.

Berlin. Viel gesehen hat man ihn in dieser Saison bislang nicht. Und wird es in Berlin auch erst mal nicht mehr. Erst war Frederik Simak wochenlang verletzt. Jetzt wechselt das Eigengewächs der Füchse Berlin zum TBV Lemgo Lippe, wie der Handball-Bundesligist am Freitagnachmittag bekannt gab.