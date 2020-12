Füchse Berlin mit neuer Dänen-Power

Die Füchse Berlin kommen immer besser in Schwung. Das liegt nicht nur, aber auch an einem Dänen-Trio des Handball-Bundesligisten.

Berlin. Als die Arbeit getan war und die zwei nächsten Zähler in der Handball-Bundesliga die Füchse Berlin auf Rang vier der Tabelle befördert hatten, holte sich Jacob Holm auch noch die Sympathiepunkte ab. „Das war eher Zufall, dass heute die Dänen so gut waren“, spielte der 25-Jährige nach dem 32:30 gegen die MT Melsungen seine und die Leistung seiner Landsleute herunter. Lieber lobte er „Fabi und Mijajlo – die waren auch sehr stark“. Das nennt man Teamgeist, und es stimmte ja auch: Fabian Wiede und Mijajlo Marsenic hatten ebenso wie Torwart Dejan Milosavljev gute Szenen. Doch das Gerüst des Erfolges, das bildeten an diesem Abend nicht sie.