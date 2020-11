Für die Füchse geht die Reise von Coburg nach Europa

Jacob Holm und die Füchse Berlin spielen am Dienstag in der European League gegen Bukarest.

Nach dem Arbeitssieg in Coburg wartet auf die Füchse Berlin in der European League eine schwierige Aufgabe.

Berlin. Es ist gerade gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Gerade noch das Auswärtsspiel in der Handball-Bundesliga gegen Coburg gewonnen, da geht es für die Füchse Berlin von Bayern direkt wieder zurück in die Hauptstadt. Schließlich wartet am Dienstag Dinamo Bukarest in der European League. Der coronabedingt straffe Spielplan, er lässt wenig Zeit zum Durchschnaufen.

„Viel aufarbeiten können wir nicht“, weiß Trainer Jaron Siewert nach dem hart erkämpften 32:25 gegen Aufsteiger Coburg vom Sonntagnachmittag. „Wir haben eine Einheit und dann steht schon der nächste Gegner im Fokus.“ Und der hat es durchaus in sich, darüber kann auch die Tabelle der Gruppe B nicht hinwegtäuschen. Zwar rangieren die Rumänen nach nur einem Sieg aus drei Spielen auf dem vorletzten Platz, „sie haben aber schon gezeigt, welche Qualität in ihnen steckt“, meint Trainer Siewert. „Sie haben zahlreiche Spieler mit Champions-League-Erfahrung.“ Nach der zähen Angelegenheit gegen Coburg am Sonntag gilt es für die Füchse also, konzentriert zu bleiben, einfache Fehler zu vermeiden. Immerhin geht es für den zweimaligen EHF-Cup-Sieger schon um einen guten Schritt Richtung Achtelfinale. „Für uns ist das auch eine richtungsweisende Partie“, erklärt Trainer Siewert. Gewinnen die Füchse gegen Bukarest auch ihr drittes Gruppenspiel, wäre der erste Platz in der Gruppe erst einmal behauptet. Nur die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die Runde der letzten 16. Dass Trainer Siewert in den vergangenen Spielen die Breite seines Kaders ausnutzen konnte, dürfte bei den Füchsen Kräfte geschont haben. Zudem setzt der Coach auf die Rückkehr von Marian Michalczik und Milos Vujovic, die nach ihrer überstandenen Corona-Infektion wieder mit der Mannschaft trainieren konnten, gegen Coburg aber noch nicht eingesetzt wurde. Auch Marko Kopljar soll wieder eine Option sein.