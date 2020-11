Füchse Berlin: Kleine Teams, große Herausforderungen

Paul Drux erwartet mit seinen Füchsen Berlin einen unangenehmen Gegner in Coburg.

Die Füchse Berlin müssen am Sonntag bei Aufsteiger Coburg antreten. Traditionell ein schwieriges Pflaster für Berlins Handballer.

Berlin. Es wäre ein klassischer Stolperstein für die Füchse Berlin. Hat sich der Handball-Bundesligist im vergangenen Jahr gegen vermeintlich schwächere Gegner doch immer enorm schwer getan. Das Team von Trainer Jaron Siewert ist vor der Partie am Sonntag beim Tabellenletzten in Coburg (16 Uhr, Sky) also gewarnt. „Wir brauchen nicht drumherum zu reden, dass das ein Aufsteiger ist und wir klar die bessere Mannschaft sind. Wir sind der Favorit und müssen die Punkte holen“, fordert der Coach.