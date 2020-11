Die Füchse wachsen von Woche zu Woche

Berlin. Bald könnte es geschafft sein. Marian Michalczik und Milos Vujovic weilten am Mittwoch in der Charité. Um sich nach ihrer Corona-Infektion und mittlerweile zwei negativen Tests noch einmal durchchecken zu lassen. „Sollte die Charité das Go geben, sind die beiden auch wieder im Trainingsprozess dabei“, erklärte Stefan Kretzschmar, Sportvorstand der Füchse Berlin.

Das war die zweite gute Nachricht für den Handball-Bundesligisten, nachdem die Berliner schon am Dienstagabend in der European League ihr zweites Gruppenspiel gewonnen hatte. Das 35:27 gegen den slowakischen Vertreter Tatran Presov war sogar eine recht klare Angelegenheit. „Sicherlich war Presov nicht der überragende Gegner, aber die Aufgabe musst du auch erstmal lösen“, sagte Kretzschmar. „Dadurch, dass die Kräfte auf viele Spieler verteilt werden konnten, bin ich natürlich zufrieden.“ Füchse Berlin treten am Sonntag in Coburg an Es war einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu verdanken, dass die Füchse nach fast vier Wochen Pause ein erfolgreiches Comeback in Europa feiern durften. Schon am vergangenen Sonnabend beim Bergischen HC (31:29) waren es die vereinten Kräfte gewesen, die auch den Sieg in der Bundesliga eingefahren hatten. Das Kollektiv funktioniert – trotz fast einer Woche Trainingsausfall und Corona-Quarantäne. „Der Spaß daran, wieder Handball spielen zu dürfen, hat überwiegt“, erkannte Kretzschmar. „Das ist eine Mannschaft, die unglaublich viel Freude hat, und sich von Woche zu Woche weiterentwickelt.“ Der 47-Jährige, hauptverantwortlich für die Zusammenstellung der Mannschaft, ist mit dem Entwicklungsstand des Teams zufrieden. Er weiß aber auch: „Jede weitere Woche ist Gold wert.“ Schließlich gilt es weiterhin, dass sich neue und verletzte Spieler als Einheit formieren. Das geht nur „über den Faktor Zeit“, wie Kretzschmar weiß. Deshalb wollen die Füchse die kommenden Tage bis zum Bundesliga-Duell bei Aufsteiger HSC Coburg am Sonntag (16 Uhr) intensiv nutzen, um die verlorene Zeit während der Quarantäne aufzuholen. „Handball ist ein Mannschaftssport und da geht nichts über Praxis“, sagt der Sportvorstand. Umso wichtiger, dass Michalczik und Vujovic die Mannschaft Ende der Woche wieder komplettieren können. Mehr über die Füchse lesen Sie hier.