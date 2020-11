Für die Füchse Berlin zählen gegen Tatran Presov keine Ausreden

Nach dem Sieg beim Bergischen HC in der Bundesliga wollen die Füchse Berlin nun auch gegen Presov in der European League punkten.

Berlin. Ausreden lässt Jaron Siewert nicht gelten. Für die Füchse Berlin sollte es seiner Meinung nach jedenfalls keine Rolle spielen, wie lange die coronabedingte Pause seit der letzten Handballpartie in der European League angedauert hat. „Wir müssen direkt wieder so agieren, wie wir das in den Spielen zuvor gemacht haben“, sagte Trainer auch mit Blick auf die Bundesliga: „Wir müssen fokussiert sein und das beste Ergebnis auf die Platte bringen.“