Füchse Berlin: Corona-Fall bei den Handballern - Topspiel soll verlegt werden

Berlin. Jetzt hat die Länderspielreise der deutschen Handball-Nationalmannschaft auch für die Füchse Berlin unangenehme Folgen. Nachdem am Montag die Corona-Infektion von Torhüter Johannes Bitter (Stuttgart) bekannt geworden war, ist am Dienstagabend ein zweiter Spieler positiv getestet worden. Wie die Füchse am Mittwoch mitteilten, hat es Marian Michalczik erwischt.

Der 23 Jahre alte Spielmacher befindet sich in Quarantäne, ist aber symptomfrei. Auch Teamkollege Paul Drux, der ebenfalls mit der Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Estland gespielt hatte, hat sich in häusliche Isolation begeben. Aus diesem Grund haben die Füchse die Verlegung der Bundesliga-Partie gegen Kiel beantragt. Das Topspiel war für Donnerstag, 19 Uhr angesetzt.

