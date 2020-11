Füchse-Profi Zachrisson beendet seine Karriere

Berlin. Es war ein schwerer Schritt. Aber er kommt nicht überraschend. Mattias Zachrisson beendet seine Karriere. Der Profi der Füchse Berlin hört nach fast 15 Jahren als Profi und sieben davon in Berlin auf, wie der Handball-Bundesligist am Sonntag bekannt gab. „Das war natürlich eine schwere Entscheidung. Ich bin traurig und enttäuscht“, erklärt Zachrisson. „In den letzten 15 Jahren war Handball mein Leben, meine Arbeit.“

Vor eineinhalb Jahren hatte der 30-Jährige sein letztes Spiel für die Füchse gemacht, seitdem hatte ihn immer wieder seine linke Schulter außer Gefecht gesetzt. Zwei Operationen brachten keine Besserung, das Weiterspielen auf höchstem Niveau ist nicht mehr möglich. Ein baldiges Karriereende war schon befürchtet worden, als die Füchse im Sommer mit Valter Chrintz einen neuen Rechtsaußen verpflichteten, weil Zachrisson sein Comeback erneut hatte verschieben müssen.

Zachrisson holte alle Vereinstitel mit den Füchsen Berlin

„Bei einem Arztbesuch im August habe ich gemerkt, dass es nie wieder so sein wird wie vorher“, erzählt Zachrisson, der gehofft hatte, noch mindestens fünf Jahre spielen zu können. Nun ist aber Schluss. „Ich hab das Thema lange bearbeitet, viel überlegt, es ist gut, dass es jetzt offiziell ist.“ Den Füchsen wird der 1,78 Meter große Schwede nicht nur auf Rechtsaußen fehlen. Zachrisson war auch für den rechten Rückraum immer eine spielstarke Variante.

Außerdem ist der Nationalspieler – neben den Eigengewächsen Paul Drux und Fabian Wiede – der einzig verbliebene Profi im Kader, der alle Vereinstitel mit den Füchsen geholt hatte. 2014 der DHB-Pokal, 2015 und 2018 der EHF-Cup, dazu noch zweimal die Vereins-WM in Doha (2015, 2016). „Vereinstreue, Leidenschaft und Herzblut stehen hier über allem. Immer wenn man ihn gebraucht hat, egal ob auf Rechtsaußen oder Rückraum rechts, war er da. Er ist ein großartiger Mensch und ein großartiger Sportler. Er wird immer im Herzen der Füchse Berlin ein wesentlicher Bestandteil bleiben“, sagt Geschäftsführer Bob Hanning.

Den Familienvater zieht es jetzt zurück in seine Heimat. Was er in Schweden nach seiner aktiven Karriere machen wird? Das steht noch nicht fest. Zachrisson weiß nur so viel: „Jetzt kommt ein neues Leben. Ohne Handball.“

