Solche Gesichter wie nach der Niederlage gegen Magdeburg soll es am Sonntag in Leipzig bei den Füchsen Berlin um Fabian Wiede (M.) nicht geben.

Füchse Berlin Füchse wollen in Leipzig zurück in die Spur

Berlin. Aus dem Tritt zu kommen, kann schmerzhaft sein. Vor allem, wenn so ein Kontrollverlust mit einer deftigen Derby-Pleite einhergeht. Das mussten auch die Füchse Berlin in dieser Woche erleben. Nach dem 22:32 gegen den SC Magdeburg stand deshalb erst einmal Aufarbeitung auf dem Programm. Damit die nächste Partie in der Handball-Bundesliga am Sonntag beim SC DHfK Leipzig (13.30 Uhr, Sky) etwas Zählbares einbringt.