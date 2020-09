Foto: Tilo Wiedensohler via www.imago-images.de / imago images/Camera 4

Berlin. Der erste Weg führte direkt in die Charité. Nachdem die Füchse Berlin am Mittwochnachmittag wieder in der Hauptstadt gelandet waren, ging es für den Handball-Bundesligisten erst mal zum Corona-Test. Die Reise ins Risikogebiet Ungarn soll schließlich keine unschönen Nachwirkungen haben.